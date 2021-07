Fino al 31 luglio, Ford continua a promuovere l’iniziativa IdeaFord, vale a dire un finanziamento con mini rate e maxi rata finale, ma senza anticipo; la Ford Fiesta, in molti allestimenti e motorizzazioni, è una delle più gettonate nelle promozioni ufficiali, che riguardano più o meno tutta la gamma.

Tra le offerte di luglio, il modello con la rata più bassa è la Ford Fiesta Titanium 5 porte con il 1.1 a benzina da 75 CV, il cui listino iniziale è di 18.650 euro. Ford aggiunge subito uno sconto, facendo scendere il prezzo a 14.650 euro, o 13.900 euro con l’adesione al finanziamento.

A questo punto, senza versare anticipo, le rate mensili sono 36 da 196,27 euro, più 4 euro di incasso rata (TAN 3,45%, TAEG 5,16%); la rata finale è di 8.392,50 euro, per un totale di 30.000 km e 0,20 euro per ogni chilometro percorso in più.

Due le limitazioni: le Fiesta devono essere in pronta consegna, e per questa specifica offerta è necessaria la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 31/12/2011 e di proprietà del cliente da almeno sei mesi.

Vantaggi

Con questa offerta sulla Ford Fiesta, si può accedere ad uno sconto che arriva fino a 4.750 euro, iniziando a pagare le sole rate di circa 200 euro al mese, senza versare anticipo. L’allestimento Titanium è già piuttosto completo, e un’offerta simile è comunque disponibile anche su altre Fiesta, anche ibride o a GPL, ovviamente con importi un poco più alti.

Svantaggi

Oneri finanziari e qualche spesa in più sugli esemplari disponibili, per esempio per accessori già installati, sono da mettere in preventivo. L’offerta prevede necessariamente la rottamazione, per ottenere il tasso agevolato del 3,45%.

In sintesi