Tra meno di dieci anni, nel 2030, le nostre strade saranno attraversate da flotte di robot taxi pronti a portarci in giro senza pilota, con la massima sicurezza e in pieno relax.

Questa prospettiva per certi versi futuribile fa parte del piano New Auto presentato oggi dal Gruppo Volkswagen che intende proprio creare un sistema di servizi di mobilità basati proprio sulla guida autonoma e su una estesa rete neurale di veicoli senza autista.

Servizi di mobilità e navette a guida autonoma nel 2030

L'idea di base del colosso tedesco dell'auto è quello di entrare nel business della mobilità come servizio, ovvero la possibilità per i clienti di poter prenotare attraverso una piattaforma digitale il proprio spostamento che avverrà esclusivamente su veicoli senza conducente che si muovono in maniera coordinata su strada.

Volkswagen Group stima che entro il 2030 i cinque principali mercati europei rappresenteranno un business da 59 miliardi di euro per le flotte di navette a guida autonoma. Per questo ha già avviato da tempo la collaborazione con il partner strategico ARGO AI per la mobilità condivisa e continua a sviluppare la guida autonoma di livello 4 con CARIAD, l'azienda del gruppo che sviluppa i software più evoluti per fare a meno del guidatore sulle auto private.

Muoversi "on demand" con un'unica app

A fare da base ai futuri sviluppi della mobilità Volkswagen sarà la nuova architettura software E3 2.0 creata da CARIAD e destinata a creare un nuovo ecosistema digitale con cui sia possibile accedere da un'unica app tutti i servizi di "mobilità on demand", sia individuale che in pooling. Oltre alla flotta di taxi robot, i servizi di mobilità di Volkswagen Group comprendono il noleggio.

L'obiettivo del gruppo è quello di passare da un 10% di software sviluppati internamente con CARIAD ad un 60% nelle auto vendute nel 2025, con il target di 40 milioni di auto di Volkswagen Group dotate della nuova piattaforma software entro il 2030.

La presentazione New Auto di Volkswagen Group

Si parte con la ID.Buzz

La prima vettura che entrerà a far parte di questo nuovo ecosistema software sarà la Volkswagen ID.Buzz, il multispazio elettrico a guida autonoma che sarà utilizzato a partire dal 2025 in flotte di robot taxi in Europa e negli Stati Uniti.