Luceverde, il sistema informativo dell’ACI creato per aggiornare gli utenti sulle condizioni del traffico e del trasporto pubblico, è ora disponibile anche tramite Skill di Alexa.

Diventano dunque a portata di comandi vocali le notizie sulla viabilità, i programmi radio e i podcast, in auto e da casa, con qualsiasi dispositivo dotato dell’assistente vocale di Amazon.

Le funzioni della Skill Luceverde

Disponibile sul web tramite l’omonimo portale, sui social, e su app per smartphone e tablet, ora Luceverde, per merito di ACI Infomobility, Ipervox ed EY, diventa una Skill di Alexa, sempre disponibile all’occorrenza con un semplice comando vocale del tipo: “Alexa, apri Luceverde”.

Colonne portanti del servizio sono i notiziari sul traffico nazionale o locale, disponibili in varie città italiane (Ancona, Bari, Bergamo, Genova, Lecce, Milano, Modena, Perugia, Pescara, Prato, Roma, Salerno, Trapani, Trieste, Verona e Vicenza), aggiornati più volte quotidianamente, e quelli relativi alla viabilità di una tratta abituale dell'utente, il percorso casa-lavoro ad esempio.

In più la skill permette di ascoltare i programmi in onda sulla radio ACI Luceverde e i podcast di ACI Infomobility: a tal proposito è possibile affidarsi ai suggerimenti del sistema, al caso o decidere personalmente quali episodi ascoltare, il tutto tramite comandi vocali, s’intende.

Come si usa

“Grazie a questa Skill di Alexa accedere alle nostre informazioni su mobilità pendolare, principali flussi nazionali e criticità stagionali legate al turismo, sarà possibile anche con un semplice comando vocale, a casa o in auto” ha dichiarato Geronimo La Russa, presidente di ACI Infomobility.

D’accordo, ma come funziona? Come usufruirne? Ebbene, guardando ai veicoli, ad oggi Alexa è ancora una rarità. L’assistente vocale di Amazon è integrato in poche auto (le Skoda, le Audi e-tron, la Fiat 500 elettrica, o la Lamborghini Huracàn ad esempio), ma è disponibile tramite app per smartphone o con Amazon Echo Auto.

Una volta configurata, sono questi i comandi vocali utili per usare tutte le sue funzionalità: “Alexa chiedi a Luceverde la Radio”, “Alexa chiedi a Luceverde di riprodurre il podcast Guida de L’automobile”, o ancora, “Alexa chiedi a Luceverde di suggerirmi un podcast”.

Mentre per quel che riguarda il notiziario del traffico, ad esempio per la tratta abituale casa-lavoro basta pronunciare un “Alexa chiedi a Luceverde il traffico per andare al lavoro”. Per inciso, la prima volta l’assistente inviterà l’utente a impostare tali luoghi, direttamente tramite comandi vocali.