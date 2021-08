Il primo esemplare di serie della Pininfarina Battista si svelerà in anteprima mondiale al Monterey Car Week in programma dal 12 al 15 agosto. L’evento accompagnerà il ritorno del Concorso d’Eleganza di Pebble Beach dopo la cancellazione dell’edizione 2020.

L’hyper GT italiana si metterà in mostra davanti ad alcuni dei suoi futuri proprietari con esperienza di guida costruite su misura per conoscere da vicino il bolide 100% elettrico.

Pininfarina incontra l’America

La Pininfarina Battista in esposizione avrà la carrozzeria interamente in fibra di carbonio con finiture in nero lucido e cerchi in lega Impulso. L’abitacolo, invece, avrà rivestimenti lussuosi in pelle nera ecosostenibili, cuciture blu a contrasto e sedili in Alcantara Iconica Blu. Come gli esterni, anche i telai delle poltrone sono realizzati in fibra di carbonio con dettagli in nero lucido.

Nel corso dei quattro giorni di manifestazione, il pubblico americano conoscerà anche la Battista Anniversario, l’edizione speciale dell’hypercar prodotta in soli 5 esemplari che celebra i 90 anni di attività del marchio.

Oltre alle due Battista, saranno esposti i modelli più iconici prodotti dalla Casa nel corso dell’ultimo secolo.

L’hypercar elettrica dei record

Per Svantesson, CEO di Automobili Pininfarina, accoglie la premiére della Battista:

L’esordio dell’hyper GT negli Stati Uniti rappresenta un altro capitolo importante nella storia del brand. Non vediamo l’ora di mostrare alla clientela americana la bellezza e le capacità della Battista. Coinvolgeremo i nostri clienti statunitensi in una serie di esperienze di guida personalizzate e all’insegna delle emozioni

Dall’alto dei suoi 1.900 CV la Pininfarina Battista è l’hypercar italiana più potente mai prodotta. I 2.300 Nm di coppia sono erogati attraverso i quattro motori elettrici (uno per ogni ruota) alimentati da una batteria da 120 kWh (garantita 10 anni). Dotata di un’autonomia di circa 500 km, la Battista può scattare da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi.

Pininfarina Battista, il muletto camuffato

Pininfarina Battista, il prezzo

Pininfarina realizzerà solo 150 esemplari della Battista, con prezzo di partenza fissato a circa 2 milioni di euro. Naturalmente ognuna delle auto sarà ampiamente personalizzabile, sia all'esterno sia all'interno, col listino destinato quindi a lievitare e toccare quote da Olimpo delle auto.