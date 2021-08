La prima ibrida plug-in di casa Skoda è l’ammiraglia Superb: tra le promozioni di agosto, non può mancare un’offerta sulla versione Station Wagon iV. Il modello, pieno di accessori significativi di ausilio alla guida e multimedialità, può contare su un forte sconto iniziale, grazie agli incentivi statali.

Entro il 31 agosto, per una Skoda Superb Wagon Executive 1.4 TSI Plug-In Hybrid 218 CV DSG si può accedere a un contributo statale di 4.500 euro in caso di rottamazione, che uniti ai 6.500 di Skoda e delle concessionarie, portano il listino da 46.300 a 35.300 euro.

Versando quindi un anticipo di 7.045,28 euro, le rate mensili sono 35 da 299 euro (TAN 3,99%, TAEG 4,74%); al termine c’è la maxi rata da 21.063,72 euro, con le consuete possibilità di sostituzione, restituzione e riscatto.

Vantaggi

Una riduzione del prezzo iniziale di 11.000 euro è sicuramente molto interessante: la Superb iV è un modello dalla tecnologia recente, che consente anche buone economie di esercizio, la versione Wagon ha un bagagliaio grande che parte da 510 litri, e si tratta comunque dell’ammiraglia di Casa Skoda, anche in termini di dotazioni di accessori.

Svantaggi

In questa offerta non ci sono altre agevolazioni o servizi gratuiti, oltre allo sconto iniziale. Attenzione ai costi e agli oneri finanziari, per avere l’effettivo calcolo delle spese da affrontare. Con la rottamazione, l’anticipo di oltre 7.000 euro non è sostituibile con un auto in permuta.

In sintesi