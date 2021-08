Il videogioco Forza Horizon 5, ultimo capitolo della serie realizzata da Playground Games dedicata alla simulazione di guida in open world, arriverà questo autunno con nuovi contenuti e opzioni di personalizzazione per le auto disponibili.

Con un video su YouTube il team di Forza ha rilasciato una demo che vede protagonista una Toyota Supra di attuale generazione. Gli sviluppatori hanno dato un'anteprima delle funzionalità di gioco in serbo per la coupé sportiva, tra le quali rientrano diverse possibilità di tuning dell’auto. Per coloro che volessero aggiornare la propria Toyota GR Supra, questo potrebbe essere un’ottima soluzione da cui trarre ispirazione e fare pratica.

Ispirazione per gli appassionati di tuning

Nel filmato gli sviluppatori si sono concentrati su una caratteristica della Supra del mondo reale, il suo potenziale di tuning. Sostituire le ruote, aggiungere alcuni kit per la carrozzeria, magari anche un'alettone esageratamente grande per massimizzare il carico aerodinamico: tutto ciò è possibile nel mondo virtuale come in quello reale. Il video mostrava anche una rapida dimostrazione di un esempio di tuning.

Oltre alla presenza della Toyota Supra, l'anteprima forniva anche un resoconto sulla nuova ambientazione del videogioco. Forza Horizon 5 si svolgerà in Messico, con diverse location che includono città di mare, deserti e persino un vulcano.

Non mancheranno gare off-road

Il videogioco riserverà spazio anche la guida in fuoristrada, come si è visto nelle demo precedenti. Nel video sono mostrati eventi in stile Baja 1000 e secondo alcune indiscrezioni la Ford Bronco e la sua versione racing Baja Bronco R dovrebbero essere presenti nell’elenco di auto di Horizon 5.

Si tratta, al momento, solo di una possibilità visto che non sono ancora state rilasciate informazioni ufficiali in merito all’aggiunta di queste due auto. In ogni caso, l'attesa per l’uscita del videogioco non sarà troppo lunga poiché Forza Horizon 5 arriverà il 9 novembre su Xbox Series X/S, Xbox One, PC Windows 10 e sul servizio Xbox Cloud Gaming.