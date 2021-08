La storia della Ford GT40 è una fra le più affascinanti nel nostro settore, e grazie al film del 2019 "Le Mans '66 - La Grande Sfida" molte più persone hanno potuto conoscere non solo la rivalità tra Ford e Ferrari di quegli anni, ma anche la vera e propria realizzazione di quel prototipo con altezza da terra pari a 40 pollici (101 cm).

Il prototipo di quella GT40 del 1964 ha ispirato Ford a creare oggi una GT (che già di suo ha la stessa filosofia della storica) dall'aspetto retrò che omaggia ancora di più la sua antenata d'epoca, col nome di Heritage Edition.

Fibra di carbonio esposta

La Ford GT in versione Heritage Edition ha la carrozzeria principalmente di colore bianco Wimbledon, ma non finisce qui: lo splitter anteriore, le minigonne laterali, le calotte degli specchietti retrovisori, le prese d'aria del motore e il diffusore posteriore sono in fibra di carbonio a vista, con finitura lucida.

E poi ci sono dettagli blu Antimatter, ad esempio sui cerchi da 20 pollici in fibra di carbonio, con pinze freno laccate in argento a grafiche nere, e sul tettuccio che riprende la decalcomania "single black stripe" di quella d'epoca (anche se qui prosegue sull'alettone posteriore).

All'interno il rivestimento dominante è l'Alcantara in colore blu Lightspeed, con cuciture argentate a contrasto. Il pannello degli strumenti è rivestito in pelle nera Ebony, mentre volante, montanti e headliner sono dello stesso colore ma in Alcantara. Le soglie delle portiere, i montanti anteriori nella parte bassa e la console centrale sono invece in fibra di carbonio. Altro dettaglio, sui sedili e sui poggiatesta svettano loghi GT.

Mike Severson, responsabile del programma Ford GT, è fiero dell'omaggio al passato:

"Questa è la prima Ford GT Heritage che va oltre alla mera celebrazione delle vittorie in gara. Questa va più in profondità, perché onora direttamente la prima antenata delle supercar Ford."

Esposte insieme, e intanto...

La Ford GT Heritage Edition sarà esposta alla Monterey Car Week, in California, da domenica 15 agosto - in concomitanza con il Concorso d'Eleganza di Pebble Beach, a cui sarà invece presente l'originale prototipo della Ford GT40 del 1964.

Nel frattempo, molte voci sostengono che Ford stia lavorando a qualcosa che va ben oltre le modifiche estetiche: si parla di una GT molto più potente e, forse, dotata del 7.3L V8 anziché dell'attuale 3.5L V6 biturbo. Oppure, potrebbe aggiornare quest'ultimo motore per fare più in fretta. Non c'è nulla di ufficiale, ma in ogni caso le voci parlano di oltre 700 CV per la GT più potente.