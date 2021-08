Pagare un anticipo più alto, per non versare più niente per due anni? Per la più classica delle Jeep, la Wrangler, è una possibilità che si chiama Jeep Free, e che è proposta ufficialmente fino al 31 agosto.

Per una Jeep Wrangler Unlimited 2.0 Benzina Sahara, il cui listino è di 61.500 euro che scende in promozione a 54.174 euro, l’anticipo da versare è di 18.000 euro; non essendo previsti gli Ecoincentivi statali per questo modello, questo importo potrebbe essere compensato con una permuta.

Per i successivi 24 mesi non si paga niente (TAN 0%, TAEG 0,85%), mentre la rata finale di 36.174 euro si versa soltanto se si intende tenere la vettura, altrimenti la Wrangler si può restituire, o sostituire, conteggiando la rata come valore futuro garantito.

Questo valore è garantito per una percorrenza massima di 30.000 km, pagando 0,10 euro per ogni eventuale chilometro percorso in più.

Vantaggi

Le offerte Jeep del mese, grazie agli incentivi statali, possono raggiungere i 12.000 euro, ma per questa offerta sulla Wrangler Unlimited che non richiede rottamazione, ci sono comunque alcuni vantaggi interessanti. Lo sconto iniziale, ad esempio, è di oltre 7.000 euro, e pagando un anticipo più alto non ci sono rate per due anni.

Svantaggi

Attenzione al calcolo degli oneri finanziari, come suggerito nell’esempio; in più, la rata iniziale è piuttosto alta, e va pagata per intero perché non è finanziabile: meglio quindi avere una vettura in permuta.

In sintesi