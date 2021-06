“Bigger is better” ovvero “Più grande è meglio”. È una legge che vale soprattutto negli Stati Uniti, dove alcune Case alzano sempre di più l'asticella della potenza e altre puntano su fuoristrada "inarrestabili".

Ruote più grandi e un’altezza maggiore da terra, infatti, spesso fanno la differenza nell’off-road più estremo. Lo sa bene Jeep che presto presenterà il pacchetto Xtreme Recon per la sua Wrangler.

Il fuoristrada è la sua casa

Il pacchetto verrà svelato in modo completo il prossimo 14 luglio durante il Salone di Chicago, ma possiamo già farci un'idea.

La serie di modifiche esalta le capacità nel fuoristrada innate della Wrangler. Alla già completa dotazione di serie, il pacchetto aggiunge pneumatici da 35” BF Gooderich KO2 All-Terrain di misura LT315/70 R17, cerchi in lega da 17”, rapporto 4,56:1 e nuove sospensioni che alzano di 38 mm l’assetto della Jeep.

Queste migliorie permettono di ottenere risultati ancora più interessanti nel fuoristrada. La luce da terra di 33 cm consente di affrontare guadi profondi 85 cm e di avere un angolo d’attacco di 47,4 gradi e uno d’uscita di 40,4 gradi.

Così sfida la Bronco

In questo modo la Wrangler prova a rispondere alla nuova rivale Ford Bronco. Presentata nell’estate 2020, la fuoristrada dell’Ovale Blu con telaio a longheroni è altrettanto preparata per affrontare ogni insidia.

Il pacchetto chiamato “Sasquatch”, ad esempio, le regala ruote da 35” e un’altezza da terra di 30 cm. Senza dimenticare le 7 modalità di guida e i differenziali autobloccanti. Purtroppo, della Bronco non è prevista la commercializzazione sulla rete ufficiale italiana, anche se ci si può sempre rivolgere agli importatori paralleli.

Tornando alla Jeep, il pacchetto Xtreme Recon verrà prodotto da agosto nell’impianto di Toledo, in Ohio, e sarà abbinabile alla Wrangler Unlimited Rubicon e alla Rubicon 392 (la cattivissima Jeep con motore 6.4 V8 da 477 CV non importata ufficialmente in Italia). Al momento, Jeep non ha diffuso dati ufficiali sui prezzi, né su un’eventuale disponibilità per il mercato italiano.