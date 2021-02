Un passo alla volta Ford Bronco svela tutto il suo potenziale. Da vettura pronto corsa, a fuoristrada per il tempo libero, molte, anzi moltissime, sono le variabili messe in campo dal veicolo Ford. Il cui unico rivale rimane la Jeep Wrangler.

E proprio per dimostrare la sua polivalenza, capace di affrontare qualunque tipo di terreno, ma soprattutto in grado di assecondare ogni tipo di esigenza, la casa dell'Ovale Blu ha presentato tutta una serie di accessori destinati agli amanti della vita all'aria aperta.

Partnership con Yakima

Chi non conosce il brand Yakima, allora non rientra nella categoria dei fuoristradisti puri. La società americana, il cui nome deriva dall'omonima città americana dello Stato di Washington, è un'azienda specializzata in accessori destinati prevalentemente al campeggio e al tempo libero.

Porta biciclette, porta kayak oppure ancora tende per il tetto dell'auto, sono tra i business principali dell'azienda a Stelle e Strisce. Realtà che ha realizzato per Ford Bronco tutta una serie di accessori dedicati, realizzati nel formato di “pacchetti”, ovvero in grado di soddisfare particolari necessità dei potenziali clienti.

Dimmi cosa ti piace, ti dirò cosa ti serve

Le denominazioni dei pacchetti promossi da Ford, destinati a Bronco, sono abbastanza esplicative delle loro funzioni. Sono infatti disponibili quello Bike, quello Water, quello Snow, quello Camping e quello Cargo. Inoltre è possibile personalizzare il proprio pacchetto, scegliendo tra più di 100 accessori disponibili.

Il Bike (bicicletta) si compone di porta bici Yakima montato sul gancio di traino. Può portare sino a due biciclette. Sono presenti pure le barre trasversali da tetto su cui viene montato un piccolo portapacchi dotato di rete. All'interno presenziano i tappetini Ford per tutte le stagioni.

Il pack Water (acqua) è invece provvisto di porta kayak Yakima per il tetto, tendalino, barre trasversali da tetto e nuovamente i tappetini Ford per tutte le stagioni.

Proseguendo con gli altri

Il pacchetto Snow (neve) è equipaggiato di barre trasversali, portasci per il tetto e per il gancio traino, oltre agli immancabili tappetini Ford per tutte le stagioni.

Ancora più ricco di accessori il pack destinato agli amanti del campeggio (Camping). A barre trasversali e tappetini non si rinuncia mai, ma in questo caso ci sono pure la tenda sul tetto per due persone denominata Yakima Skyrise ™ HD, e il tendalino Yakima.

A chiudere il pacchetto Cargo, formato naturalmente da barre trasversali e tappetini all season by Ford, ma soprattuto dal gavone aggiuntivo da posizionare sul tetto. Tutto questo rappresenta però una piccola parte delle quasi infinite possibilità di personalizzazione disponibili per il nuovo Ford Bronco.