Gli incentivi statali permettono, fino al 31 agosto, di aderire a diverse offerte sulle vetture Opel: tra queste, è interessante guardare i vantaggi nell'acquistare una recentissima Opel Mokka, ma con una tradizionale motorizzazione a benzina, che rientri nei limiti dell’Ecobonus.

Una Opel Mokka Edition 1.2 T 100 CV MT6 può essere comprata a 18.550 euro, che scendono a 17.550 euro con il finanziamento Scelta Opel: sono circa 5.000 euro di sconto, grazie al bonus statale con rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2011, e con l’applicazione dello Speciale Voucher online con rottamazione.

Versando l’anticipo di 1.400 euro, le rate mensili sono poi 35 da 199 euro (TAN 5,95%, TAEG 7,46%), con rata finale di 12.092,75 euro per un massimo di 45.000 km. Su questa offerta non ci sono altri vantaggi, che invece si possono aggiungere acquistando la vettura online: ad esempio, si può restituire l’auto entro 90 giorni, e c’è in più un anno di assicurazione RCA in omaggio.

Vantaggi

Su una vettura recentissima come la nuova Opel Mokka, l’offerta è sicuramente interessante: un buono sconto sul listino, un anticipo sostenibile e rate piuttosto basse, inferiori ai 200 euro. L’offerta prevede la stampa di un voucher online per ottenere lo sconto, ma è da valutare anche l’ordine della vettura online, che consente di accedere ad ulteriori vantaggi.

Svantaggi

Si tratta della versione base della Opel Mokka, e per accedere allo sconto massimo proposto da Opel, oltre alla disponibilità dei fondi statali, occorre un usato da rottamare a specifiche condizioni.

In sintesi