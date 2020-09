Come previsto in Opel si fanno le cose in maniera differente. Se per le altre Case l’elettrico viene dopo le motorizzazioni classiche, in Germania si è fatto il contrario. Nuova Opel Mokka, della quale avevamo già fatto un bel riassunto su tutto ciò che sappiamo, arriva sul mercato prima nella variante elettrica, poi anche benzina e diesel. Ecco svelati dunque quali propulsori endotermici monterà il B-SUV tedesco.

Inedita anche la scelta di offrire per la prima volta alla clientela un nuovo allestimento, la versione più sportiva GS line.

I tre propulsori tradizionali

Si tratta di due varianti a benzina e una diesel. Per quanto riguarda i propulsori a benzina si parte con un 1.2 Turbo da 74 kW (100 CV) abbinato ad un cambio manuale a sei rapporti. La velocità massima dichiarata è di 174 km/h e l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in circa 11 secondi.

L’altro benzina è un 1.2 Turbo da 96 kW (130 CV)per il quale si può scegliere sia un cambio manuale, sempre a 6 marce, o in alternativa quello automatico da 8. In questo caso la velocità massima sale a 202 km/h e lo stacco da zero a 100 km/h è di 9.2 secondi.

Per chi preferisce il diesel è disponibile un 1.5 con cambio manuale a sei marce da 81 kW e 110 CV.

La versione sportiva

Per coloro che vogliono dare un tocco in più di sportività al look della propria auto, viene in soccorso Opel, che per la prima volta introduce su Mokka l’allestimento GS line. Oltre alle caratteristiche luci diurne, include la mascherina Vizor nero lucido, elementi decorativi e stemmi esterni neri, anziché cromati.

All'interno si è optato per un tessuto particolare per i sedili anteriori e rifiniture della plancia comandi rosse. Completano il quadro i cerchi in lega con finitura nera e il tetto bicolore.