Ultimamente si sta diffondendo una moda molto particolare (e affascinante) nel mondo delle auto: quella dei modellini Lego in scala 1:1. Un gruppetto sempre più nutrito composto da supercar e hypercar del calibro di McLaren 720S, Lamborghini Sian e Bugatti Chiron che accoglie oggi una new entry: la Toyota Supra.

Niente alluminio o materiali leggeri dunque ma 477.303 mattoncini a ricreare le forme della sportiva giapponese, con misure quasi identiche e la capacità di muoversi fino alla "folle" velocità di 28 km/h. Niente motore 6 cilindri però: nella sua controparte Lego la Toyota Supra diventa un'auto elettrica.

Supra batte Sian

La creazione della Toyota Supra Lego ha richiesto 2.400 ore di lavoro, ben superiori alle 2.000 della Lamborghini Sian realizzata in mattoncini colorati, per un peso complessivo di 1.885, circa 200 in più rispetto ai 1.640 della Supra 35° anniversario. Differenti sono anche le misure: la coupé giapponese infatti è lunga 4,38 metri mentre la sua controparte in scala 1:1 si ferma a 4,35.

Differenze minime a ricreare alla perfezione forme e proporzioni della Supra: prese d'aria, forma delle luci (funzionanti), estrattore posteriore, dischi e pinze freno: ogni cosa è al suo posto. Anche in abitacolo: monitor centrale dell'infotainment, pulsanti, rotori e leva del cambio - seppur squadrati - riproducono ciò che si trova a bordo della versione originale. Giusto volante e sedili sono veri: così guidare il super modellino diventa più facile e comodo.

Eppur si muove

Già, guidare. La Toyota Supra di Lego è perfettamente funzionante e tocca la "folle" velocità di 28 km/h (per la prima volta nella storia una Supra è più veloce di una Bugatti, il cui modellino scala 1:1 si ferma a 20 km/h). Ma no, naturalmente non sarà venduta al pubblico in gigantesche confezioni.

La Toyota Supra in mattoncini infatti rimarrà un modello unico, nato per celebrare i 35 anni dalla nascita della prima generazione e destinato a girare il Giappone per eventi dedicati.