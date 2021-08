Le offerte di agosto puntano molto sul ritorno degli ecoincentivi su un maggior numero di vetture a basse emissioni, comprese le mild-hybrid: fino al 31 agosto, Suzuki propone sconti su numerosi modelli, tra i quali la Vitara Hybrid 1.4, che è disponibile a 19.650 euro con trazione anteriore, e 22.150 in versione 4x4 AllGrip.

Per entrambe, l’allestimento previsto è il Cool, che consente di avere numerosi accessori di serie, come ad esempio i sistemi di guida semiautonoma. Vediamo in dettaglio la proposta sul modello meno costoso, la 2WD.

Il prezzo di partenza sarebbe di 24.400 euro, ma combinando lo sconto della Casa e gli ecoincentivi statali, si arriva appunto a 19.650 euro, a fronte della rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2011.

Versando un anticipo di 3.825 euro, le rate mensili sono 36 da 199 euro (TAN 4,97%; TAEG 6,27%), con prima rata a 30 giorni; al termine, la rata finale ammonta a 11.048,08 euro.

Nell’esempio ufficiale Suzuki, vengono spiegati con chiarezza gli importi che formano la percentuale del TAEG, e ci sono anche le indicazioni sull’eventuale pagamento della maxi rata finale con finanziamento, che va richiesto entro 45 giorni dalla scadenza e che prevede un limite massimo per l'importo totale e il TAEG, rispettivamente 19.669,60 euro e 6,51%.

Nella promozione sono inclusi anche i primi tre tagliandi di manutenzione ordinaria, come previsto dal libretto di uso e manutenzione, con tre anni o 100.000 km di garanzia e 5 anni di garanzia su alternatore e batteria al litio. Se si opta, poi, per il finanziamento Suzuki Solutions NoProblem, Suzuki regala anche tre anni di assicurazione furto e incendio totale e parziale.

Vantaggi

Sulla Vitara i vantaggi non si limitano allo sconto iniziale di 4.750 euro con la rottamazione, ma anche ad anticipo e rate non troppo alti; in più ci sono i servizi aggiunti, tra garanzie, manutenzione e assicurazioni.

Svantaggi

Sebbene si possano concordare offerte diverse, in questo specifico esempio di Suzuki lo sconto è vincolato alla rottamazione di un’auto decennale, fino ad esaurimento fondi.

In sintesi