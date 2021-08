Jaguar aggiorna la propria gamma di modelli introducendo per la XF, nelle varianti di carrozzeria berlina e Sportbrake, l’allestimento R-Dynamic Black e miglioramenti specifici per la XE che era già stata presentata lo scorso anno nella medesima versione.

Sviluppate sulla base della XE e XF R-Dynamic S, entrambe le auto presentano esclusivi elementi di design, garantiscono una connettività aumentata e migliori prestazioni grazie al sistema di elettrificazione leggera mild-hybrid.

Esclusive finiture esterne

Dal punto di vista estetico la XF R-Dynamic Black presenta finiture dedicate in tonalità Gloss Black sulle calotte degli specchietti retrovisori esterni e dei sottoporta laterali, in aggiunta a quelle sulla cornice e sugli elementi della griglia, sui bordi dei finestrini laterali, sulle prese d’aria dei parafanghi, sui badge posteriori e, nella variante Sportbrake, sulle barre del tetto.

Completano la dotazione di serie i vetri oscurati e i cerchi in lega da 19” Style 5031 per la XE e Style 5106 per la XF anch’essi con finitura Gloss Black, abbinati alle pinze dei freni in colore rosso.

Per quanto riguarda le colazioni disponibili la XE è offerta con una scelta limitata di vernici metallizzate tra cui Firenze Red, Bluefire, Eiger Grey, Santorini Black o il nuovo Ostuni White, mentre per la XF R-Dynamic Black può essere configurata sulla base dell’intera gamma colori standard.

Nuovi dettaglio di pregio all'interno

Anche gli interni, in questo allestimento, sono stati personalizzati con elementi in legno impiallacciato, rispettivamente in finitura Gloss Grey Figured Ebony per la XE e Satin Charcoal Ash per la XF.

Ulteriori accessori distintivi sono la pedaliera realizzata in metallo ludico e l’illuminazione Premium Cabin Lightning con possibilità di scegliere 30 diverse tonalità di luce d'ambiente, rispetto alle 10 precedenti.

Connettività e comfort aumentati

Dal punto di vista della connettività il sistema di infotainmenet Pivi Pro è equipaggiato di serie con numerose applicazione integrate tra cui Spotify, Apple Car Play e Android Auto.

Entro la fine dell’anno entrambe le app di interfaccia per smartphone saranno rese disponibili anche in versione wireless tramite un aggiornamento software SOTA che permetterà ai clienti di godere dell’ultima release del Pivi Pro e degli altri sistemi dell’auto senza doversi recare in concessionario.

Il livello di comfort all’interno dell’abitacolo è ora aumentato grazie all’Active Noise Cancellation, una tecnologia che elimina i suoni a bassa frequenza, per garantire un minore affaticamento uditivo durante le lunghe percorrenze autostradali. Particolare attenzione è stata riservata alla qualità dell’aria interna con la presenza di sistemi di ionizzazione in abitacolo a filtrazione PM2.5 per le microparticelle e gli allergeni.

Disponibile anche mild-hybrid

L’allestimento R-Dynamic Black, come nel caso di tutte le versioni di XE e XF, viene equipaggiato con motori Ingenium da 2.0 litri a quattro cilindri benzina e diesel, questi ultimi con sistema di elettrificazione leggera mild-hybrid a 48 volt.

L’intera gamma di propulsori è abbinata a trasmissioni automatiche a otto rapporti ed è disponibile sia con la sola trazione posteriore sia con la trazione integrale dotata di Intelligent Driveline Dynamics.

Consumi e prezzi

Il motore diesel montato sulla XE ha una potenza di 204 CV e una coppia di 430 Nm ed è stato affinato con la presenza della tecnologia MHEV che tramite un generatore recupera l’energia durante le fasi di rallentamento e frenata e la immagazzina nella batteria agli ioni di litio da 48 V, per garantire ulteriore spinta in accelerazione e uno start & stop più silenzioso e veloce.

Questa lo rende il più efficiente dell’intera gamma dei modelli XE e XF, con consumi rispettivamente di 4,8 litri ogni 100 km e di 4,9 litri su 100 km per le varianti a trazione posteriore.

Entrambi i modelli sono ordinabili fin da subito con un prezzo di partenza che per la XE R-Dynamic Black parte da 46.760 euro e per la XF berlina e la XF Sportbrake parte rispettivamente da 65.550 euro e da 68.710 euro. I clienti possono configurare la propria auto sul sito Jaguar.