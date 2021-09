Ci sono formule a metà strada tra un finanziamento classico e un leasing aziendale, come nel caso di K-Lease, proposto da Kia per il mese di settembre: un’offerta per privati con alcuni servizi inclusi, e la possibilità di sostituzione, restituzione o riscatto dopo tre anni.Un esempio è quanto proposto per la Kia Niro 1.6 GDi HEV 141 CV 6DCT Urban, versione ibrida classica della crossover coreana.

Il prezzo di partenza, che comprende la vernice Clear White, è di 27.200 euro, che grazie all’Ecobonus rottamazione e allo sconto della Casa scende a 20.109 euro. L’anticipo, comprensivo di servizi, è quindi di 3.937,27 euro, mentre le rate sono 35 da 199 euro (TAN 3,95%, TAEG 6,47%); il riscatto al termine ammonta a 12.037,50 euro.

Nell’importo di esempio sono compresi il programma di Manutenzione Kia, 36 mesi/45.000 Km e la polizza assicurativa Incendio e furto per tre anni, calcolata sulla provincia di Firenze, comprese imposte, e con garanzie Incendio totale e parziale e Furto totale e parziale, garanzia cristalli, atti vandalici, eventi naturali. In più, ci sono i classici 7 anni di garanzia offerti dalla Casa.

Vantaggi

L’offerta su questa Kia Niro è caratterizzata soprattutto da una rata piuttosto bassa, inferiore ai 200 euro, che comprende servizi di assicurazione e manutenzione, più i 7 anni di garanzia. Un leasing per privati che si preannuncia come una delle formule più diffuse nel prossimo futuro.

Svantaggi

Per ottenere lo sconto massimo, occorre una vettura decennale da rottamare, fino ad esaurimento fondi e su vetture disponibili in stock. Nel listino Kia, si tratta della Niro con la motorizzazione di base: non è quindi né l’ibrida Plug-In, né l’elettrica pura.

In sintesi