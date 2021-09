La prima BMW M3 Touringsta arrivando e il suo debutto è previsto per non prima del prossimo anno. Per ora quindi, come è sempre stato, per mettersi alla guida di una M3 la scelta è solo una: carrozzeria berlina.

Un qualcosa che (quasi) tutti sanno, compreso il dipartimento di polizia inglese di West Midlands, protagonista di un particolare sequestro finito poi con una demolizione filmata e pubblicata su Youtube. "Vittima" una BMW M3 Touring verde brillante trovata ad un evento automobilistico e subito identificata come falsa. E non solo: per darle forma il suo proprietario aveva utilizzato parti e componenti rubate.

Frankenstein con 6 cilindri

Una sorta di "mostro" nato dall'assemblaggio di due BMW M3 rubate rispettivamente nel 2018 e nel 2019. Motore e gran parte della meccanica sono state poi coperte con parti di carrozzeria derivanti da altrettante normali BMW Serie 3 Touring.

C'è da dire che il risultato finale era davvero degno di nota, forse troppo però, ed ecco che l'avventura della M3 con carrozzeria station è terminata come peggio non si poteva.

Stando alle ricostruzioni della polizia del West Midlands, la BMW M3 Touring falsa era una "showcar molto premiata ai raduni", sia per la sua bellezza sia perché - con ogni probabilità - rappresentava il sogno proibito di molti appassionati.

Un muletto della BMW M3 Touring

La M3 Touring vera

Futura rivale delle varie Audi RS4 e Mercedes C 63 AMG la BMW M3 Touring monterà lo stesso 3.0 6 cilindri in linea delle nuove BMW M3 ed M4, probabilmente con le stesse 2 versioni: la "normale" da 480 CV e la Competition da 510 CV. Stesso discorso per la trazione: posteriore per la meno potente, integrale (con la possibilità di trasferire il 100% della coppia all'asse posteriore) per la più potente.