Un’auto di lusso deve essere in grado di distinguersi dai veicoli “di massa” presenti sul mercato con caratteristiche uniche che non possono essere replicate sui modelli della grande produzione in serie.

È il caso di questa BMW X7 Nishijin Edition, realizzata in soli tre esemplari per il Giappone, che si distingue per un’esclusiva carrozzeria personalizzata in tinta violacea che ricorda le pietre preziose.

Verniciatura speciale

L’edizione limitata del SUV dell’Elica è disponibile unicamente in livrea Ametrine, una tonalità creata dagli specialisti di BMW Individual mischiando abilmente due colori BMW già esistenti, l'Amethyst e il Citrine.

Questo processo ha dato vita a una tonalità di viola particolare che cambia riflessi con la luce e distingue immediatamente la Nishijin Edition da qualsiasi altro modello X7. Il tocco di BMW Individual si ritrova anche nel design degli interni che presentano finiture in pelle Merino di colore bianco avorio e rivestimenti in Alcantara.

Interni artigianali in tessuto giapponese

Il pezzo forte, tuttavia, è rappresentato dal tessuto tradizionale giapponese Nishijin-ori, da cui deriva il nome di questa X7 in edizione limitata, con cui sono realizzati la console centrale, il cruscotto, il cielo del tetto e la chiave del veicolo.

La tecnica di lavorazione del materiale prevede che la superficie venga dipinta con una lamina o pigmento di colore oro-argento tramite un processo definito di “stratificazione d’oro a cinque colori”. Proprio come nel caso della carrozzeria, la decorazione si traduce in vari tonalità che differiscono nel loro aspetto a seconda della luce che entra nell'abitacolo.

In vendita a 130mila euro

La BMW X7 Nishijin Edition è basata sulla versione xDrive40d Pure Excellence con motore a sei cilindri turbodiesel da 3.0 litri, propulsore in grado di sviluppare 335 CV di potenza e 700 Nm di coppia massima e dotato di tecnologia mild-hybrid a 48V.

Il SUV è stato presentato durante un evento nel distretto di Aoyama presso la città di Tokyo ed è acquistabile solo online ad un prezzo di 16,8 milioni di yen, corrispondenti a poco meno di 130mila euro al cambio attuale. La consegna dei tre esemplari inizierà entro la fine dell'anno.