Tra le promozioni di Audi, troviamo quelle relative al finanziamento Audi Value: sconto sul listino, anticipo, piccole rate mensili e maxi rata finale, con possibilità di sostituzione, restituzione o riscatto.

La promozione di settembre, che prosegue in realtà fino al 31 ottobre, prevede ad esempio l’acquisto di una Audi A3 Sportback 1.4 40 TFSI e S tronic a condizioni interessanti, a cominciare dall’allestimento di partenza.

Una A3 Business Advanced, infatti, dispone di cambio a 6 rapporti e paddles al volante, Audi drive select con quattro modalità di marcia, MMI Navigation plus da 10” con servizi di connettività e sistema di ausilio al parcheggio plus.

Partendo dal prezzo di 44.680 euro, si arriva a 41.716 euro con gli incentivi rottamazione sulle vetture a benzina; con un anticipo di 14.551,26 euro, le rate sono 35 da 239 euro (TAN 4,49%, TAEG 5,26%), mentre la rata finale ammonta a 22.464,04 euro.

Nel finanziamento sono comprese sia l’estensione di garanzia di un anno o 60.000 km, sia le manutenzione Premium Care per due anni.

Vantaggi

La cosa più interessante delle offerte Audi Value è probabilmente la possibilità di personalizzare anticipo, rata, durata del finanziamento, chilometraggio massimo e servizi aggiuntivi: in pratica, Audi può modellare il finanziamento in base alle proprie esigenze di ciascuno.

Nell’esempio, la rata di 239 euro è interessante per la categoria e l'allestimento di questa A3 Sportback, e sono comunque sempre comprese la garanzia di tre anni e la manutenzione di due.

Svantaggi

Per la definizione del listino di un’Audi è sempre bene valutare i costi effettivi di eventuali optional non di serie, che si possono acquistare da una lista lunghissima, ma che possono alzare sensibilmente i costi, insieme ai normali oneri finanziari.

In sintesi