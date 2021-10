Si è conclusa la prima fase di sperimentazione del gruppo Stellantis per la guida autonoma di livello 3, quella ad "automazione condizionata" con il pilota pronto a intervenire in caso di difficoltà. I risultati dei test effettuati da Stellantis nei quattro anni del progetto europeo L3Pilot vengono presentati in questi giorni all'ITS World Congress di Amburgo, in Germania (11-15 ottobre 2021).

Da qui il gruppo Stellantis partirà per avvicinarsi allo sviluppo su larga scala di queste tecnologie di guida autonoma, facendo partire il progetto nuovo progetto quadriennale Hi-Drive (2021-2025), sempre co-finanziato dall'Unione Europea e volto alla diffusione di livelli più avanzati di guida automatizzata.

Sedici prototipi Stellantis a guida autonoma

Il report presentato in Germania da Stellantis mostra i risultati ottenuti da sedici prototipi Stellantis del programma L3Pilot impegnati su strade pubbliche per verificare e valutare le funzioni di guida autonoma di livello 3 SAE. Il progetto quadriennale che ha coinvolto 34 partner tra fornitori, istituti di ricerca e autorità stradali ha totalizzato:

70 auto dotate di funzioni di guida automatizzata in 14 siti pilota e 7 Paesi

750 guidatori professionisti, esperti nelle funzioni SAE di livello 3, sia come guidatori sia come passeggeri

400.000 km percorsi sulle autostrade, metà dei quali in modalità automatizzata e metà percorsi come riferimento

24.000 km percorsi in scenari urbani, dei quali 22.200 km in modalità automatizzata e percorsi 1.800 km come riferimento

Alla prova le situazioni di guida più diverse

In questa fase pilota i prototipi Stellantis hanno affrontato diverse situazioni di guida, tra cui il parcheggio, il sorpasso in autostrada, l’attraversamento di incroci urbani e scenari a distanza ravvicinata. I test hanno riguardato le funzioni di guida automatizzata di livello 3 come:

Motorway Chauffeur: guida ad alta velocità, cambio corsia e sorpasso automatico

Traffic Jam Chauffeur: guida a bassa velocità su strade congestionate

Remote Parking: scenari di parcheggio in parallelo e a pettine

Home Zone: memoria del percorso di manovre ripetitive per entrare e uscire dalle aree di parcheggio

"Garantire ai clienti che le tecnologie autonome siano sicure e affidabili"

Harald Wester, Chief Engineering Officer di Stellantis, ha così commentato i risultati dei test:

"La partecipazione di Stellantis al progetto L3Pilot e il ruolo fondamentale svolto nella fase pilota ne dimostrano chiaramente l’impegno nello sviluppo delle tecnologie di guida autonoma".

Il Chief Software Officer di Stellantis, Yves Bonnefont ha detto:

Riteniamo che questi progetti internazionali, condotti su larga scala e con il coinvolgimento di molti partner, siano estremamente importanti per garantire ai clienti che le tecnologie autonome siano sicure e affidabili prima dell’introduzione sul mercato; sono parte integrante della nostra strategia software end-to-end incentrata sul cliente".

I livelli di automazione della guida secondo la SAE

Qui sotto riportiamo invece i diversi livelli di guida assistita e guida autonoma sulla base della classificazione fatta da SAE International, l'ente di normazione internazionale con sede negli USA.