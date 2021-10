Per mettere nel proprio garage un esemplare nuovo di Bugatti Chiron bisogna essere disposti a spendere oltre 2,4 milioni di euro, cifra simile anche per chi volesse acquistare un normale modello usato.

L’hypercar francese messa in vendita all'asta dalla Casa specializzata Copart, bruciata nella zona anteriore, invece, potrebbe essere un affare per chi fosse disposto a portarsi a casa una sportiva prodotta in soli 500 esemplari ad un prezzo scontato.

Bruciata nella zona anteriore

L’auto, una Chiron del 2019 appartenente in precedenza ad un’artista hip-hop, pare sia stata incendiata di proposito con una bottiglia molotov secondo quanto riferisce il canale YouTube Royalty Exotic Cars. I danni maggiori interessano la zona dei parafanghi e del parabrezza, ma a parte ciò la Bugatti sembra essere in buone condizioni.

Naturalmente quando si ha a che fare con auto di questo livello, l’apparenza può ingannare, soprattutto quando si parla di pezzi di ricambio da sostituire. L'elenco fornita da Copart non fa riferimento a danni specifici, ma nel video viene detto che il fuoco ha rovinato i componenti dietro al cruscotto, tra cui il cablaggio dell’auto.

Non potrà più circolare su strada

Si menziona il fatto che l’incendio abbia danneggiato un elemento della sospensione anteriore sinistra che fa parte del telaio in fibra di carbonio, motivo per il quale la compagnia assicurativa considera l’auto solo come insieme di parti. Ciò vuol dire che anche se fosse riparata non potrà più essere utilizzata su strada.

Quest’ultima notizia non ha fatto desistere Royalty Exotic Cars da un eventuale acquisto del mezzo, infatti avevano già provato a fare un offerta per la Chiron, ma si erano fermati davanti alla valutazione di 1,2 milioni di dollari (1,01 milioni di euro al cambio attuale) data dalla compagnia di assicurazione.

Se la Bugatti venisse acquistata per una cifra intorno ai 350mila dollari (296mila euro al cambio attuale) l’investimento nella sostituzione delle parti danneggiate potrebbe valere il gioco nel caso di una successiva rivendita. In realtà il fatto che l’auto sia considerata solamente come un insieme di parti rappresenta una grande incognita per qualsiasi acquirente.