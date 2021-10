Auto e Moto d’Epoca 2021, il salone internazionale dedicato all’esposizione e alla vendita di auto classiche aperto al pubblico da giovedì 21 a domenica 24 ottobre, ospita un’esposizione di modelli Porsche nello stand realizzato dei catanesi di Linea T Studio.

Presenti, tra le altre, le vetture storiche da competizione 550 Spyder e 908/3, oltre alla tre finaliste del Concorso di Restauro organizzato dalla rete ufficiale italiana della Casa tedesca.

L'auto del divo di Hollywood

Il modello 550 Spyder, presentato come prototipo al Salone di Parigi del 1953, è diventato tristemente famoso per essere l’auto a bordo della quale il giovane attore americano James Dean perse la vita in un incidente stradale nel 1955.

Monta un motore centrale quattro cilindri boxer da 1,5 litri, raffreddato ad aria, con quattro alberi a camme in testa e alimentazione a due carburatori Solex doppio corpo 40PJJ che tramite un complesso sistema di distribuzione spingeva l’auto fino a 7.000 giri. Sviluppava una potenza compresa tra i 70 e i 180 CV a seconda del regime di rotazione massimo e delle versioni, ma la maggior parte dei modelli stradali erogava 110 CV.

La leggerezza del telaio a traliccio, composto da due tubi principali longitudinali uniti da altri più piccoli trasversali, contribuiva a contenere il peso totale a soli 590 kg e assieme alla carrozzeria studiata in galleria del vento permetteva all’auto di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 10 secondi e di raggiungere una velocità massima di 220 km/h.

Il prototipo del Mondiale Marche

All’interno dello stand Porsche spazio anche per un bolide da corsa come la 908/3, la barchetta dal marchio tedesco costruita per il Campionato Internazionale Marche del 1970. Soprannominata “bicicletta” (pesa solamente 545 kg), era stata costruita unendo il propulsore boxer a otto cilindri da tre litri della 908/01 con un telaio preso in prestito dalla 909 Bergspyder da cronoscalata.

Un’estrema ricerca della leggerezza che si ritrova anche nella carrozzeria in vetroresina pesante appena 12 kg che insieme ai 350 CV sviluppati da propulsore Porsche consentiva all’auto di raggiungere una velocità massima di 275 km/h. È stata utilizzata per sole quattro gare dal team ufficiale, ottenendo tre vittorie tra cui la doppietta al debutto alla Targa Florio e il primo posto alla 1000km del Nurburgring.

Concorso di Restauro

Anche quest’anno la Fiera di Padova ospita la premiazione e l’esposizione delle tre auto finaliste che partecipano alla sesta edizione del Concorso di Restauro dedicato ai Centri Porsche e ai Centri Assistenza italiani della Casa tedesca.

Queste le otto auto in gara: 356 Speedster del 1954, 911 2.4 T Targa del 1973, 356 1.6 Convertible del 1959, 911 2.0 S Targa del 1968, 964 Giubileo del 1993, 911E Targa del 1972, 911 2.2 T Targa del 1970 e 911 2.0 T 1969.

Al primo posto si è piazzata la 911 S 2.0 Targa del 1968 proveniente dal Centro Assistenza Porsche Padova Est. L'auto, con verniciatura ripristinata all'originale colore Arancio sangue, era stata inizialmente di proprietà dal 15 volte campione del mondo motociclistico Giacomo Agostini, che scelse personalmente questo tonalità molto racing.

In seconda posizione la 356 Speedster del 1954, in carrozzeria Signal red e capote chiara del Centro Porsche Milano Est. È una delle primissime Speedster prodotte dalla Casa tedesca, come dimostra il numero di telaio 106 che identifica l'auto.

Sul terzo gradino del podio la 964 Giubileo del 1993, una delle 911 dedicate al 30esimo anniversario del modello e realizzata in soli 911 esemplari. Restaurata dal Centro Porsche Pesaro, presenta una particolare verniciatura in colore Viola metallizzato e il widebody tipico dell’allestimento Giubileo.