Le automobili mild-hybrid, nel mese di ottobre, hanno potuto contare sull’Ecobonus statale con rottamazione: con un fondo in esaurimento, ma anche in ripartenza a breve, per la Suzuki Swift Hybrid si può ottenere un contributo statale di 1.500 euro, con la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2011, in aggiunta all’offerta della casa.

Per una Swift Hybrid 1.2 Cool 2WD MT, il listino iniziale di 17.650 euro scende così fino a 13.550 euro. Versando un anticipo di 4.114 euro, le rate mensili da pagare sono 36 da 99 euro (TAN 4,96%, TAEG 6.97%), con un valore futuro garantito di 11.200 euro.

Negli importi sono compresi alcuni servizi: l’offerta Manutenzione inclusa, con i primi tre interventi di manutenzione ordinaria secondo il libretto di uso e manutenzione, e tre anni di assicurazione furto e incendio totale e parziale, aderendo al finanziamento Suzuki Solutions NoProblem.

Le garanzie Suzuki sono in generale più vantaggiose della media, anche senza finanziamento: ci sono 5 anni o 10.000 km di garanzia sul sistema ibrido, compresi alternatore e batterie, 3 anni di garanzia complessiva -invece dei 2 di legge- e 12 anni sulla corrosione passante.

Vantaggi

Per una Suzuki Swift, un modello compatto economico, brillante e ibrido, l’importo di partenza non elevato consente di ottenere una rata mensile particolarmente bassa: 99 euro in tre anni, con prima rata a 30 giorni.

Da segnalare che negli esempi pubblicati nel sito ufficiale, Suzuki, tramite la società che eroga il finanziamento, non solo spiega bene che cosa sia il TAEG, ma indica anche le soglie massime (12.133,60 euro di importo dovuto, TAEG 7,17%) che non saranno mai superate in caso di rifinanziamento della maxi-rata.

Svantaggi

Oltre al controllo generale dei costi in più e degli oneri finanziari, rispetto alle cifre indicate, bisogna verificare l’effettiva disponibilità dei fondi statali, oltre a disporre di un’auto decennale da rottamare per ottenere lo sconto indicato.

In sintesi