Presentata al Salone di Ginevra del 1999, la Zonda è stata la prima supercar realizzata dal marchio fondato da Horacio Pagani, il modello che ha fatto conoscere il piccolo costruttore modenese tra gli appassionati di tutto il mondo.

Il video mostra un esemplare in carrozzeria giallo brillante, semidistrutto in seguito a un incidente stradale avvenuto in Repubblica Ceca.

Schiantata contro un albero

A quanto pare il modello coinvolto è una Zonda S, prodotta in sole 25 unità tra variante coupé e roadster, che ha perso il controllo lungo una strada tortuosa nei pressi della capitale Praga, per fortuna senza conseguenza gravi per l’automobilista alla guida.

Nelle immagini si vede la supercar bloccata all’interno di un fosso, con il frontale danneggiato a causa dell'impatto contro un albero. Mentre le fiancate e il retrotreno sembrano all'apparenza integri, certo non si può dire la stessa cosa riguardo l'anteriore che ha visto sicuramente giorni migliori. Non possono essere esclusi danni al sottoscocca in seguito alla breve escursione off-road dell'auto.

Motore AMG da 7 litri

La versione S è un’evoluzione del modello originale C12, equipaggiata con un motore M120 AMG con cilindrata portata a 7 litri in grado di sviluppare 550 CV, un aumento considerevole rispetto ai 394 CV erogati dal precedente propulsore da 6 litri.

Il peso era inferiore di 10 kg grazie a una serie di accorgimenti, tra cui l’adozione di un impianto di scarico più leggero, e la carrozzeria si caratterizzava per un alettone posteriore di forma inedita e un frontale ispirato alle monoposto da competizione.

Sarà recuperabile?

Tutta questa potenza veniva scaricata sull’asse posteriore tramite una trasmissione manuale a sei marce che, in aggiunta al numero limitato di controlli elettronici, la rendevano un’auto sfruttabile solamente da guidatori esperti. Questa Zonda potrebbe tornare di nuovo in strada usufruendo del programma di restauro ufficiale lanciato dalla Casa nel 2017.

Quando è stato introdotto, quattro anni fa, Horacio ha detto che "riportare la luce e lo splendore originale di questi capolavori è un piacere oltre che una grande responsabilità". Siamo tutti d'accordo che questo capolavoro avrebbe bisogno delle attenzioni di Pagani.