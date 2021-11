Il SEMA - in programma dal 2 al 5 novembre - è pronto a tornare in quel Las Vegas e con il pubblico in presenza. Le Case ufficiali stanno quindi presentando le loro proposte e Nissan partecipa con modelli arricchiti da parti firmate Nismo Off Road.

Tra questi c'è anche il Nissan Pathfinder, che per l'occasione si presenta con una serie di modifiche speciali, come un prototipo di kit di sollevamento da 2 pollici Nismo Off Road con ammortizzatori a gas monotubo ad alta capacità, personalizzati da Bilstein. Ma non è tutto.

Un Pathfinder molto speciale

Il Project Overland Pathfinder che vediamo al SEMA viaggia su ruote Nismo Off Road personalizzate da 18 pollici, calzanti pneumatici Maxxis RAZR AT e sfoggia un prototipo di portapacchi per spedizioni Nismo Off Road, custodie Roa Adventure Company 83L, luci di guida da 6 pollici Nismo Off Road, una protezione del paraurti anteriore fabbricata su misura con luci di guida rigide serie D da 4 pollici. A bordo c'è un kit di conversione camper Egoé Nestbox, con tanto di cucina da campo e una speciale piattaforma per dormire.

Dall'altra parte c'è il Project Overland Frontier, basato sulla nuova Nissan Frontier. Gli aggiornamenti principali includono il kit di sospensioni per migliorare le prestazioni in fuoristrada e, nella parte posteriore, ammortizzatori ad alte prestazioni Nismo Off Road. In questo caso le ruote Nismo Off Road AXIS sono da 17x7,5 pollici con pneumatici Maxxis RAZR MT 285/70-17.

Una seconda proposta esclusiva

Al SEMA 2021 c'è spazio anche per un ritorno al passato di Nissan con la DocZ ispirata alla vincitrice dell'East African Safari Rally del 1971. La DocZ è dotata di un motore L24 con testata personalizzata, triplo carburatori Weber e scarico personalizzato (peccato che non siano dichiarate la potenza e la coppia).

La DocZ monta ruote 78 Nanakorobi Yaoki da 16 pollici, un tributo in stile Kobe Seiko che era di serie sulla Z432.