Ford Bronco e Bronco Sport si fanno in sei per il SEMA, il principale salone mondiale degli accessori e del tuning che si terrà a Las Vegas dal 2 al 5 novembre. Per l’occasione la Casa americana presenterà delle speciali elaborazioni messe a punto anche con accessori originali Ford e ricambi Ford Performance.

Ford Bronco RTR Fun-Runner by RTR Vehicles

La carrellata di modelli inizia con una Ford Bronco RTR Fun-Runner (foto in copertina) creata da RTR e dal pilota Vaughn Gittin Jr. L’allestimento Badlands a due porte è stato personalizzato con cerchi in lega su ruote da 37”, dettagli colore verde fluo e una speciale grafica per la fiancata e per il tetto.

Oltre all’apparenza, comunque, c’è anche tanta sostanza. Questa Bronco presenta un nuovo impianto di scarico che dona un sound più cupo al 2.3 EcoBoost da 305 CV e assi anteriore e posteriore rinforzati per rendere il fuoristrada ancora più inarrestabile.

Ford Bronco by BDS Suspensions

BDS Suspensions, un’azienda legata alla Fox Shocks che fornisce sospensioni ad alte prestazioni anche al Ford Raptor, ha messo a punto la sua speciale Bronco. Partendo da una versione Black Diamond a due porte, sono stati aggiunti pneumatici BF Goodrich KM3 da 37”, barra stabilizzatrice scollegabile, nuove sospensioni Fox 2.5 PES e paraurti specifici per migliorare angolo d’attacco e d’uscita.

Inoltre, la speciale Bronco è equipaggiata con due verricelli Zeon 10s, pedane CrawlTek e un vero e proprio cassone da pickup.

Ford Bronco by Tucci Hot Rods

La Bronco di Tucci Hot Rods è probabilmente la creazione più estrema. La Badlands 4 porte di partenza è stata trasformata in una sorta di gatto delle nevi con tanto di cingoli per affrontare senza problemi neve e sabbia. Sono stati installati anche una brra di luci LED firmata Rigid, pedane di risalita retrattili elettricamente, due verricelli e uno speciale kit per sistemare snowboard e altra attrezzatura sul tetto.

Ford Bronco BAJA FORGED by LGE-CTS Motorsports

Infine, c’è la Ford Bronco BAJA FORGED di LGE-CTS Motorsports. L’Outer Banks 4 porte è stato aggiornato con un frigorifero di bordo, un impianto audio più potente con tanto di soundbar JBL e nuovi paraurti. Da evidenziare anche i passaruota allargati e il kit di sospensioni Icon Vehicle Dynamics 3.0.

Ford Bronco Sport BAJA FORGED by LGE-CTS Motorsports

Oltre al Bronco “tradizionale”, al SEMA verranno esposti anche due Bronco Sport rivisitati. Il primo è firmato sempre da LGE-CTS Motorsports. Utilizzando anche gli accessori Ford Performance, l’azienda ha aggiunto un nuovo kit di sospensioni che ha alzato di 5 cm la carrozzeria. In più, l’aspetto della Bronco Sport è più aggressivo con un doppio set di luci supplementari, paraurti tubolari e un impianto di scarico più cattivo.

Ford Bronco Sport by CGS Performance Products

CGS Performance, invece, propone un’interpretazione sobria del fuoristrada compatto americano. Rispetto alle precedenti elaborazioni, le modifiche sono piuttosto “soft” come i cerchi in lega da 17” su pneumatici all-terrain Toyo Open Country A/T. Nuovo anche il look dei paraurti e l’aggiunta delle luci LED Rigid. A completare la personalizzazione c’è un kit d’illuminazione per il sottoscocca.