Lamborghini scende in campo per contribuire alla sensibilizzazione sul cancro alla prostata e su altre patologie legate al mondo maschile. L’impegno della Casa del Toro è concreto grazie al coinvolgimento di quasi 100 concessionarie in tutto il mondo e a migliaia di clienti speciali che parteciperanno all’evento Movember Bull Run del 6 novembre.

Un evento mondiale

Da New York a Sydney, da Londra a Città del Capo. L’iniziativa di Lamborghini abbraccia praticamente tutti i continenti e vede la partecipazione di 92 concessionarie e oltre 1.500 vetture. In Italia, l’evento si tiene nei dealer del Toro di Milano, Bologna e Roma e proprio nella Capitale noi di Motor1 saremo presenti per vivere da vicino l’esperienza Lamborghini.

L’evento punta ad aumentare ulteriormente il senso di appartenenza della comunità dei clienti e a sensibilizzarli verso la raccolta fondi per finanziare i progetti sulla salute maschile.

Per presentare il suo weekend speciale, Lamborghini ha realizzato un video coinvolgendo le principali figure dirigenziali. In precedenza, il brand aveva invitato i fondatori del movimento Movember nel quartier generale di Sant’Agata Bolognese.

Cos’è Movember

Si tratta di un evento annuale che si svolge a novembre. Nel corso del mese gli uomini che aderiscono (i cosiddetti “Mo Bro”) si fanno crescere i baffi per aumentare la consapevolezza verso i tumori alla prostata e ai testicoli e sulla salute mentale.

Il termine deriva dall’unione delle parole “MOustache” e “noVEMBER” (baffi e novembre in inglese). Nato in Australia nel 2004 grazie a Justin e Sarah Coghlan, il movimento si è diffuso in tutto il mondo per promuovere la prevenzione maschile. In Italia, al progetto aderiscono numerosi poliambulatori e barbieri e Lamborghini rappresenta uno dei partner d’eccellenza.

Si può anche contribuire con una donazione versando il proprio 5xMille all’associazione.