La prima Renault 4 del 1961 era stata progettata per essere un'utilitaria pratica, economica e affidabile su ogni strada, ma la sua erede ideale Renault AIR4 appena svelata e realizzata con il centro di design TheArsenale guarda ancora oltre: non ha più ruote e non ha bisogno di strade perché, come la DeLorean di Ritorno al Futuro, è un'auto volante.

La showcar che chiude in maniera spettacolare le celebrazioni per i sessant'anni della Renault 4L ha forme ispirate all'iconica antenata prodotta dal 1961 al 1992, ma come meccanica assomiglia di più ad un super drone evoluto. Lo stile retrò della carrozzeria (o meglio dell'abitacolo/fusoliera) potrebbe anche essere un'anticipazione di quella Renault 4 elettrica che sarà prodotta in serie dal 2024... ma con le ruote.

93 km/h a 700 metri d'altezza

Dal punto di vista strettamente tecnico la Renault AIR4 è costituita da un telaio con quattro eliche doppie, una per ogni angolo del velivolo, sulla cui parte anteriore è poggiato l'abitacolo in stile aggiornato della Renault 4.

Ad alimentare questa nuova Renault 4 volante ci sono batterie ai polimeri di litio da 22.000 ampère-ora con una potenza totale di circa 90.000 mAh. In orizzontale la Renault 4AIR può raggiungere una velocità massima di 26 m/s (93,6 km/h) con un’inclinazione di 45° durante il volo e un’inclinazione massima di 70°. La sua quota di volo può raggiungere i 700 metri di altezza e la velocità di decollo può raggiungere i 14 m/s (50,4 km/h); per motivi di sicurezza questa è limitata a 4 m/s (14,4 km/h) per motivi di sicurezza e la velocità di atterraggio è di 3 m/s (10,8 km/h). Ogni singola elica ha una spinta vettoriale di 95 kg, per un totale di 380 kg di spinta.

Una Renault 4 pronta a volare

Questa incredibile Renault 4AIR è stata interamente disegnata, progettata e assemblata in Francia, nel primo parco tecnologico europeo di Sophia Antipolis, sulla Costa Azzurra. Tutto il veicolo è realizzato in fibra di carbonio per mantenere le linee e i volumi della 4L originale, ma con un intenso lavoro sulla rigidità fatto attraverso design generativo e intelligenza artificiale da parte degli ingegneri di TheArsenale.

Arnaud Belloni, Direttore Global Marketing di Renault descrive così il risultato "volante" di questa collaborazione:

"Dopo un intero anno di celebrazioni, abbiamo voluto creare qualcosa di non convenzionale per concludere in bellezza il 60° anniversario della 4L. La collaborazione con TheArsenale è nata spontaneamente. La showcar AIR4 volante è assolutamente innovativa e lascia presagire come potrebbe essere quest’icona tra 60 anni."

Linee eterne

Per TheArsenale la Renault 4AIR è il primo prodotto della divisione “Road to Air” che progetta una nuova rete di trasporti aerei. In particolare la AIR4 è opera del direttore generale e fondatore di TheArsenale, Patrice Meignan, che ha cercato di creare un nuovo tipo di veicolo in grado di "suscitare emozioni, evidenziare l’identità della Marca e procurare piacere". Nel presentare questo suo lavoro, Meignan ha detto:

"Ho dedicato tutta la mia vita alla passione per la mobilità e continuo sempre ad esplorare ogni aspetto del mondo in movimento. Dopo 25 anni di prospettive e di ricerca, crediamo che le icone della cultura automobilistica siano eterne, in terra come in cielo. Da 60 anni, la Renault 4 è guidata da gente ordinaria che la rende straordinaria. È un’auto che simboleggia l’avventura: semplice, pratica, utile e tanto moderna quanto retrò. La maggior parte dei conducenti sono concordi nel dire che permette di viaggiare diversamente e vivere una vera e propria avventura. È questa differenza che ha ispirato me e il mio team. Con AIR4 di TheArsenale, Renault 4 è pronta ora a lanciarsi in una delle sue più grandi avventure."

Renault 4AIR Renault 4

La si può vedere a Parigi e poi a Miami, New York e Macao

La Renault 4AIR sarà esposta al pubblico, da lunedì 29 novembre 2021 fino a fine anno, nell’Atelier Renault sugli Champs Élysées di Parigi (Francia), in compagnia di altre versioni storiche della Renault 4.

Nei primi mesi del 2022 la AIR4 arriverà in America, prima a Miami e poi a New York, per fare poi tappa a Macao, in Cina.