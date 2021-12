Con la fine degli altalenanti incentivi statali, ritornano le offerte valide fino alla fine del mese anche sulle automobili ibride: ad esempio, in dicembre, ci sono le proposte di Toyota sull’intera gamma. Una Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active può quindi essere acquistata unendo i vantaggi del finanziamento Toyota Easy al WeHybrid Bonus della Casa.

In questo esempio, il prezzo di partenza di 30.500 euro scende fino a 25.600 euro, ma solo a due condizioni: acquistare un’auto in stock immatricolandola entro il 31 gennaio 2022, e con permuta o rottamazione di un autoveicolo di proprietà da almeno cinque mesi.

A questo punto, l’anticipo è pari a 7.000 euro, mentre le rate mensili sono 47 da 198,58 euro (TAN 4,99%, TAEG 6,10%); al termine, il valore futuro garantito è di 12.800 euro, che come di consueto si paga solo se si vuole tenere l’auto. Si possono aggiungere altri servizi, come garanzia e assicurazioni, che però non sono comprese in questi importi di esempio.

Vantaggi

Anche senza uno specifico Ecobonus, la Toyota C-HR con il classico 1.8 full hybrid può essere acquistata con uno sconto iniziale sostanzioso, che si avvicina ai 5.000 euro; le stesse rate mensili da circa 199 euro risultano piuttosto basse.

Svantaggi

Serve un’auto da dare in permuta o da rottamare: bisogna tenerne conto per recuperare le spese di anticipo di 7.000 euro. Attenzione agli oneri finanziari, e alle eventuali spese in più per le vetture in stock giù allestite da Toyota.

In sintesi