Le offerte di dicembre riguardano ogni genere di automobile, comprese le SUV di grandi dimensioni: è il caso di Skoda Kodiaq, che può essere acquistata con finanziamento agevolato e con gli sconti della Casa.

La versione di esempio è la Skoda Kodiaq Executive con motore 1.5 TSI a benzina da 150 CV, che è dotata di fari full LED, connettività avanzata e guida assistita di livello 2.

Il prezzo in promozione è di 28.900 euro; con un anticipo di 8.268,96 euro, le rate mensili sono 35 da 199 euro (TAN 4,99%, TAEG 5,98%), mentre il valore futuro garantito ammonta a 16.791,80. Per accedere all’offerta non c’è obbligo di permuta o rottamazione.

Vantaggi

Nonostante l’assenza di specifici ecoincentivi, la Skoda Kodiaq può essere comunque comprata con uno sconto iniziale, e rate da 199 euro al mese, piuttosto basse. Il tutto senza dover necessariamente permutare o rottamare un veicolo, e con una buona dotazione di serie. Al termine, le solite opzioni di sostituzione, restituzione o riscatto.

Svantaggi

Questo finanziamento proposto da Skoda prevede un anticipo piuttosto alto, di norma sostituibile almeno in parte con una permuta. E’ bene calcolare gli oneri finanziari, i costi fissi e soprattutto gli accessori eventualmente presenti nelle auto offerte dalla rete ufficiale.

In sintesi