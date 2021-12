Dopo un’assenza di oltre un decennio, quest’anno Mitsubishi ha annunciato il ritorno di Ralliart, la divisione racing della Casa giapponese famosa soprattutto per la partecipazione ai campionati del mondo rally con le varie evoluzioni del modello Lancer.

Il marchio sportivo, al momento dedicato esclusivamente alla fornitura di accessori e kit estetici, ha svelato l'immagine teaser di un nuovo prototipo che debutterà in anteprima al prossimo Salone di Tokyo 2022.

Sarà probabilmente elettrica

La foto rivela il posteriore dell’auto, mettendo in evidenza un diffusore sportivo caratterizzato esteticamente per la presenza del logo Ralliart. Al centro del paraurti si notano delle strisce a LED verticali, simili a quelle montate dalle monoposto di Formula 1, che in questo caso potrebbero avere funzione di fendinebbia. Sono visibili anche sottili catarifrangenti rossi sopra il diffusore e in generale il posteriore sembra avere linee piuttosto tese e aggressive.

L’assenza di terminali di scarico suggerisce che l’auto potrebbero essere ad alimentazione completamente elettrica. Al contrario se si fosse trattato di un modello equipaggiato con motore termico, avrebbe avuto senso per Mitsubishi mettere in evidenza l’impianto di scarico per accentuare la sportività del prototipo.

In arrivo una kei car a zero emissioni

Alcune indiscrezioni, la scorsa estate, parlavano del possibile arrivo di una Outlander ibrida plug-in con specifiche Ralliart. Vedremo nei prossimi mesi se si tratterà proprio dell’auto protagonista di questa immagine teaser.

Al Salone di Tokyo Mitsubishi mostrerà al pubblico anche il concept Kei EV, un veicolo elettrico di ridotte dimensioni, che verrà commercializzato nel Paese del Sol Levante a partire dal prossimo anno. Sviluppato in collaborazione con Nissan, la kei car a zero emissioni dovrebbe garantire un’autonomia di circa 200 km e non supererà i 64 CV di potenza per rientrare nella categoria.