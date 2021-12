Debutta con la carrozzeria rivestita con una pellicola molto particolare, a riprendere i colori di cielo e nuvole, la Maserati MC20 Cabrio, versione con tetto retrattile della sportiva del Tridente. Una nuova variante di carrozzeria protagonista delle prime immagini ufficiali, ad anticipare la presentazione ufficiale prevista per l'estate del 2022.

I camuffamenti si estendono fino al tetto, lasciando quindi il dubbio su come sarà il tetto, se rigido o in tela, anche se alcuni elementi - come quelle che sembrano essere 2 gobbe - lasciano immaginare una soluzione del primo tipo, simile a quella vista sulle varie V8 Spider di Ferrari, dalla 458 alla F8. Dovrebbe quindi esserci una copertura rigida che, una volta ripiegata, si divide in 2 pezzi per scomparire sotto il cofano motore.

C'è Nettuno

Oltre alla novità del tetto a scomparsa la Maserati MC20 Cabrio riproporrà le stesse soluzioni della coupé, a partire dalla scocca in fibra di carbonio e materiali compositi, passando per il motore Nettuno, progettato e sviluppato dalla stessa Maserati. Un V6 biturbo di 2,9 litri da 630 CV capace, sulla MC20, di proiettare la sportiva modenese da 0 a 100 km/h in 2,9" e arrivare a toccare i 325 km/h di velocità massima. Valori che sulla MC20 Cabrio potrebbero cambiare di poco, visto il peso differente.

La trazione sarà solo e rigorosamente posteriore, accoppiata al V6 Nettuno tramite un cambio automatico doppia frizione a 8 rapporti. Anche l'abitacolo non cambierà, mantenendo l'arredamento di chiara ispirazione racing, senza però rinunciare ai monitor - uno per la strumentazione e uno per l'infotainment - e alla grande cura per i dettagli.

Aspettando l'elettrica

La versione Cabrio non sarà però l'ultima novità per la Maserati MC20: se il 2022 infatti sarà all'insegna della guida col vento tra i capelli, assieme ad altre importanti novità, il 2023 segnerà l'era dello "sparo" nel silenzio dell'elettrico. Tra 2 anni infatti arriverà la Maserati MC20 elettrica, ad allargare la famiglia emissioni zero "Folgore" del Tridente che verrà inaugurata dalle Maserati GranTurismo e GranCabrio, le prime auto del Tridente mosse esclusivamente da un motore elettrico.