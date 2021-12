Nel mese di dicembre, anche Ford propone tutta la gamma in offerta, e la best seller Fiesta, in varie versioni e allestimenti, è sicuramente un’auto presa in considerazione negli esempi di finanziamento IdeaFord.

Per una Ford Fiesta Active 5 porte, motorizzata con il 1.0 EcoBoost Hybrid da 125 CV, il listino di 23.100 euro viene ridotto a 18.100 euro con il finanziamento. Non è richiesto anticipo, mentre le rate sono 36 da 262,76 euro (TAN 4,45%, TAEG 5,84%).

Al termine, la rata finale ammonta aa 11.550 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,20 euro per ogni chilometro percorso in più. Per aderire all’offerta, non c’è obbligo di permuta o rottamazione.

Vantaggi

Un’altra offerta di Ford che, oltre lo sconto iniziale della Casa pari a 5.000 euro tondi, consente di non versare anticipo, e di pagare rate mensili non troppo alte. Per l’acquisto di questa Fiesta, poi, non c’è neppure bisogno di un usato da rottamare o da dare in permuta.

Svantaggi

Il limite di 10.000 km l’anno dell’esempio non è altissimo se si usa l’auto per viaggiare; inoltre le spese di incasso rata di 4 euro sono un po’ più alte della media.

In sintesi