Una Toyota GR Yaris potrebbe non bastare. Da tempo il costruttore giapponese è al lavoro su un modello ancora più esagerato che potrebbe spingere al limite le potenzialità di telaio e motore della sua compatta.

Il magazine giapponese Mag-X fornisce ulteriori dettagli della versione speciale che potrebbe chiamarsi “GRMN” ed essere presentata al Salone di Tokyo dal 14 al 16 gennaio 2022.

Tre anime

In realtà, il nome “GRMN” l’abbiamo già visto sulla precedente Yaris. Tuttavia, questo modello prodotto in soli 600 esemplari era equipaggiato con un 1.8 da 212 CV, nulla a che vedere con quello che Toyota avrebbe in cantiere per il futuro.

La nuova Yaris è stata già pizzicata durante i test al Nurburgring e, secondo la testata giapponese, verrà offerta in tre varianti, tra cui una base e una con assetto da pista. Inoltre, si parla di un “pacchetto Rally”, più spartano e orientato all’utilizzo nel fuoristrada con sospensioni a taratura specifica e ruote da 15” pensate proprio per il rally.

Preparata per correre

Ad accomunare le versioni ultra sportive della Toyota Yaris dovrebbe essere il 1.6 a tre cilindri spinto fino a 272 CV e 390 Nm di coppia. Sottopelle, comunque, i cambiamenti riguarderanno anche una trasmissione con rapporti più corti, una frizione più resistente e un differenziale meccanico a slittamento limitato.

La Yaris GRMN potrebbe perdere ulteriori 30 kg di peso per un totale di 1.250 kg per la variante “base” e circa 1.260 kg per quella con assetto da circuito. Quest’ultima sarà equipaggiata con una serie di appendici aerodinamiche aggiuntive e, per compensare l’aumento di peso, Toyota dovrebbe rimuovere completamente i sedili posteriori e fare largo uso di fibra di carbonio.

La GRMN dovrebbe essere più larga di 10 mm e più bassa di 10 mm rispetto alla GR di base. Secondo Mag-X la produzione partirà a luglio 2022 con un tetto di 500 esemplari. Oltre alle tinte Platinum White, Precious Black ed Emotional Red già presenti per la GR, si potrà scegliere anche la colorazione Grey M Matter (limitata, però, a 50 esemplari).

Inoltre, Toyota potrebbe prevedere con un programma personalizzato per costruire l’assetto dell’auto in base ai gusti e allo stile di guida dei clienti.