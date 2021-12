Ora ogni marchio ne ha almeno uno nella sua gamma, ma negli anni ’80 i SUV erano davvero rari. Al di là dell’iconica Range Rover, sono pochissimi i modelli a ruote alte nati in quell’epoca.

Uno di questi è la strana Peugeot 505 Break 4x4 Dangel del 1985, la quale si potrebbe considerare come il primo vero SUV della Casa del Leone. L’esemplare ha una storia molto particolare ed è in vendita presso una concessionaria di Reggio Emilia.

La storia

Della 505 Break se n’è sentito parlare veramente poco in Italia, ma c’è una ragione. Peugeot produsse 5.000 esemplari di 4x4 Dangel e solo 500 erano con la speciale carrozzeria Break.

Molti di questi, viste le innate doti da fuoristrada, hanno raggiunto il Nord Africa rendendole così ancora più introvabili in Europa. Si stima, infatti, che solo 20 esemplari siano rimasti nel Vecchio Continente e che quello in vendita ora sia l’unico in tutta Italia.

Questo stesso modello è stato venduto nel corso di un’asta nel 2018 e il relativo annuncio si è rivelato molto utile per ricostruire la storia della Peugeot. Non solo: è la 505 stessa a raccontare la sua “vita” attraverso una livrea verde con tanto di testo che ripercorre i vari passaggi di proprietà.

Secondo il sito di Aste Bolaffi, il modello è stato consegnato nuovo all’ambasciata francese in Libia dov’è rimasto fino al 2014. In quell’anno, la 505 è stata importata in Italia e rimessa completamente a nuovo.

Pronta a tutto

Il SUV Peugeot ha linee davvero imponenti se la si confronta con altri modelli degli anni ’80. Il progetto della 505 Break fu commissionato alla Dangel, un’azienda francese specializzata nella trasformazione di fuoristrada marchiati Peugeot e Citroen. Il risultato fu una vera 4x4 con 22 cm di luce da terra, cambio manuale a 5 rapporti con ridotte, protezioni per il sottoscocca e una capacità di guado di 60 cm.

Addirittura, all’interno dell’abitacolo sono presenti degli indicatori analogici per l’off-road come l’inclinometro. L’esemplare dell’annuncio è caratterizzato dalla vernice Blanc Meje e può contare su un motore benzina da 2 litri da 98 CV.

Un altro aspetto interessante riguarda il prezzo. Nel 2018 l’auto è stata venduta all’asta per 23.500 euro, mentre oggi la richiesta è di 59 mila euro, ben più dei 33 mila euro necessari per una 5008 moderna (il SUV più grande di tutta la gamma Peugeot) con allestimento base. Un valore quasi triplicato, quindi, per un modello destinato a diventare un oggetto di culto tra tutti i collezionisti.