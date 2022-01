Disponibile solo negli Stati Uniti, in Giappone e in alcuni mercati selezionati, la nuova Lexus LX è uno dei SUV più lussuosi mai prodotti dal marchio premium di Toyota. Sviluppato sulla base della Land Cruiser, l’LX punta maggiormente su comfort e tecnologia, ma non ha dimenticato del tutto la sua indole avventurosa.

Per questa ragione, dal 14 al 16 gennaio al Salone di Tokyo viene presentata una versione unica al mondo da off-road firmata da Jaos, specialista dal 1985 di elaborazioni per il fuoristrada.

Preparata per le prove più dure

L’aspetto della LX Offroad è minaccioso e fa capire come questa Lexus sia davvero pronta ad affrontare ogni tipo di terreno. L’esemplare unico di Jaos è equipaggiato con pneumatici Toyo all-terrain e con cerchi in lega da 20” per gestire meglio l’aderenza sui fondi più complicati.

Oltre agli immancabili paraspruzzi, la LX Offroad si distingue per le protezioni sottoscocca extra e per i passaruota maggiorati realizzati in CFRP (fibra di carbonio rinforzata in plastica).

Anche se la Casa non parla dell’abitacolo, c’è da credere che il livello del lusso sia rimasto inalterato. La stessa cura delle poltrone anteriori è stata riservata ai passeggeri posteriori, i quali possono reclinare il proprio sedile fino a 48° e avere a disposizione uno spazio per le gambe di 110 cm. In più, chi si accomoda nella seconda fila della Lexus può gestire climatizzazione e infotainment tramite un avanzato display centrale.

Elettronica al servizio dell’avventura

Il forte legame con la Land Cruiser si vede anche nella dotazione per il fuoristrada. Sulla Lexus LX sono presenti le sospensioni adattive con tre livelli di altezza, sei modalità di guida, Crawl Control per salite e discese controllate e il Multi-Terrain Monitor con telecamere installate nel sottoscocca.

Insomma, questa Lexus LX Offroad fa davvero sul serio tanto che, grazie alle nuove modifiche, potrebbe essere in grado di superare corsi d’acqua più alti di 70 cm.

La versione firmata da Jaos è una LX 600 ed è mossa da un potente 3.5 V6 biturbo da 415 CV e 649 Nm di coppia abbinato ad un cambio automatico a 10 rapporti.