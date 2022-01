La Mercedes GLS rappresenta il non plus ultra dell'eleganza ad assetto rialzato della Stella, la controparte in salsa SUV dell'eterna Classe S. Un modello di rappresentanza che ha un solo difetto per essere l'auto perfetta per chi non vuole temere nulla: non è blindata. E se durante i vostri spostamenti temete di finire in mezzo a sparatorie, l'essere antiproiettile fa decisamente comodo.

A colmare la lacuna del SUV tedesco ci ha pensato la russa Dartz col Prombron Black Alligator MMX Black Tiger Moon Edition, SUV blindato e a prova di privacy caratterizzato da 2 cose: il nome lunghissimo e le forme che mai e poi mai farebbero immaginare una così nobile base meccanica. Si, perché sotto la squadratissima carrozzeria bicolore (nelle intenzioni del costruttore dovrebbe richiamare il mantello della tigre) si nasconde una Mercedes GLS.

Senza limiti

Certo, le sinuosità e l'eleganza della GLS sono state messe da parte in favore di una blindatura che aumenta esponenzialmente la sicurezza, con pannelli in fibra di carbonio a ricoprire la meccanica del SUV tedesco, per un aspetto che di certo non può essere definitivo "accattivante" o "gradevole". Ma qui la forma segue la funzione e la funzione è quella di dare una tranquillità totale agli occupanti.

Sotto il cofano riposa un motore V8 dalle specifiche sconosciute, ma dovrebbe trattarsi del classico 4.0 della GLS 63 AMG con 612 CV e 850 Nm, opportunamente modificato per alzarne ulteriormente potenza e coppia. La trazione è integrale e la trasmissione automatica.

Sconosciute le prestazioni, ma dovrebbero essere in linea con quelle della Mercedes GLS normale: le vistose modifiche alla carrozzeria infatti hanno sfruttato la tecnologia definita GBOL in grado di mantenere inalterato il peso nonostante la blindatura. A far aumentare i kg sulla bilancia potrebbero essere però le novità in abitacolo.

Dipartimento dell'opulenza

Si tratta di una sezione del sito ufficiale della Dartz Motorz, e da qui hanno pescato a piene mani per personalizzare al massimo l'interno della GLS "alla russa". Qualche esempio: la pelle che lo riveste proviene da alligatori, squali e mante, i pulsanti salutano la plastica e sono in oro, alcuni display sono stati rimossi in favore di indicatori analogici (con profili dei quadranti in oro).

"Il lusso lo puoi comprare in un supermercato. I uso la parola opulenza" dice il fondatore di Dartz. Opulenza unita anche alla tecnologia, come maniglie con elettroshock e sistema di memorizzazione biometrica, cristalli elettrocromatici in grado oscurarsi in un batter d'occhio, per proteggere la privacy degli occupanti.