La Toyota Supra è da sempre un'auto amata dagli elaboratori. In Giappone è molto apprezzata e anche negli Stati Uniti ha molti estimatori, uno su tutti era Paul Walker (qui sotto trovate il link all'articolo in cui vi raccontiamo come è stata modificata la sua auto). Di serie speciali e di esemplari elaborati ne abbiamo visti a decine, ora la Zacoe Performance offre un kit carrozzeria che fa sembrare questa Toyota uno squalo.

Certo, non è un riferimento molto diretto perché il colore della carrozzeria è grigio verdastro, ma le tre prese d'aria prominenti su ciascun lato dell'auto sembrano branchie.

Più fibra di carbonio di quanto si pensi

Per quanto riguarda gli aggiornamenti, questo kit widebody aggiunge componenti in fibra di carbonio tutt'intorno all'auto. Zacoe non dice quanto questa Supra sia più larga del solito, ma i parafanghi e i pannelli laterali sono stati sostituiti e il risultato è sicuramente un aumento delle dimensioni, unito ad un look molto aggressivo.

I passaruota sono stati allargati sia davanti che dietro e l'assetto è stato ribassato. Le sospensioni sono state sicuramente modificate, ma non ci sono specifiche tecniche a dirci come. Dietro, invece, completa il kit un alettone davvero esagerato.

Com'è dentro?

Nelle foto qui sotto potete vedere tutti i dettagli e notare anche l'uso del bicolore esterno. Non abbiamo invece informazioni sull'abitacolo. Immaginiamo solo che si possa optare per una personalizzazione dei rivestimenti.

Zacoe Performance, inoltre, non comunica i prezzi o la disponibilità specifica per il suo kit carrozzeria Supra a tema squalo. Tuttavia, l'azienda è lieta di soddisfare le richieste tramite il suo sito Web.