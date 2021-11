Da sempre le sportive giapponesi scatenano la fantasia dei tuner da tutto il mondo. Nissan GT-R, Toyota GR86 (o anche Subaru BRZ) e Toyota Supra sono tra i modelli più ambiti dalle officine per la loro versatilità e il loro incredibile potenziale. La giapponese Wald ha deciso di mettere mano proprio a una Supra per trasformarla in una supercar pronta per la pista.

Larga e minacciosa

Il kit estetico scelto si chiama “Sports Line Wide Version” e lascia intuire quale sia stato lo scopo delle modifiche di Wald. Il tuner ha allargato in modo evidente la carrozzeria con passaruota più pronunciati e paraurti più aggressivi che hanno portato all'aumento di 45 mm della carreggiata.

Il frontale ha un look più affilato, con le enormi prese d’aria laterali e un muso in stile “Formula 1”. Splitter, minigonne e diffusore sono in nero lucido, mentre il posteriore mostra con orgoglio il gigantesco alettone installato sopra lo spoiler del portellone. E non passano certamente inosservati i quattro scarichi cromati con le coppie di terminali “fuse” tra loro.

Infine, si vede chiaramente l’angolo camber negativo delle ruote per migliorare le prestazioni in drift.

340 CV di furia giapponese

Il kit completo per la Supra arriva a costare circa 1,81 milioni di yen (circa 14 mila euro), ma è possibile acquistare le componenti singolarmente e richiedere un preventivo specifico direttamente a Wald.

Nella presentazione della Toyota rivisitata dall’officina giapponese non si parla di interventi al motore. È probabile, quindi, che si parli di una GR Supra “normale” con motore 3.0 sei cilindri di origine BMW da 340 CV. Questo propulsore è capace di spingere la sportiva giapponese da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi e farle raggiungere i 250 km/h.

Nel prossimo futuro, però, potrebbe arrivare anche una Supra ancora più estrema. Si parla, infatti, di una versione da 500 CV in arrivo nel 2023.