L’ammiraglia di casa Skoda, la Superb, è disponibile anche in versione ibrida plug-in, dotata del 1.4 TSI capace di percorrere 56 km solo in elettrico, per un totale complessivo di 218 CV.

La Superb con carrozzeria Station Wagon è in promozione fino a fine gennaio, senza necessità di permuta o rottamazione, e con una buona quantità di accessori di serie, a cominciare dai numerosi ausili elettronici per la guida e la sicurezza.

La Skoda Suberb Wagon 1.4 TSI iV ibrida plugin, con cambio doppia frizione DSG, può essere acquistata in promozione a 40.900 euro con il finanziamento Skoda Clever Value+.

Versando un anticipo di 12.453,41 euro, le rate mensili sono 35 da 349 euro (TAN 5,49%, TAEG 6,33%); la rata finale ammonta a 20.605,55 euro, con possibilità di sostituzione, restituzione o riscatto.

Vantaggi

Per una vettura ibrida plug-in come questa Superb Wagon, l’offerta di Skoda è interessante, soprattutto considerando la rata mensile di circa 350 euro e la completa dotazione di serie.

Non è richiesta la rottamazione, e in diverse circostanze il propulsore ibrido plug-in può cosstituire un vantaggio per l’accesso a zone riservate, o per agevolazioni territoriali.

Svantaggi

Nell’esempio ufficiale non è indicato il chilometraggio massimo per mantenere il valore futuro garantito, e non sono indicati servizi come garanzie o manutenzione. Attenzione all'uscita del nuovo modello, prevista nell'anno corrente.

In sintesi