Per il mese di gennaio, Nissan continua le offerte su numerosi modelli della propria gamma: tra questi, la Nissan Qashqai, offerta in varie versioni, come ad esempio la mild hybrid da 140 CV.

Per una Nissan Qashqai ibrida in allestimento N-Style, il prezzo di partenza di 33.000 euro può scendere a 29.650 euro, ma è ancora inferiore, fino a 28.450 euro, con l’adesione al finanziamento IntelligentBuy. La proposta è valida solo con un usato da dare in permuta o da rottamare, di proprietà del cliente da almeno 6 mesi.

Dopo l’anticipo di 6.122 euro, le rate mensili sono poi 36 da 269 euro (TAN 4,99%, TAEG 5,97%); al termine, c’è la maxi rata di 18.150 euro, per un massimo di 30.000 km, e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più. La rata comprende anche l’assicurazione sul credito, e un pack service con tre anni di assicurazione furto e incendio.

Vantaggi

L’offerta di Nissan è interessante per lo sconto iniziale, che può arrivare a 4.550 euro con un usato senza valore di permuta; la rata è piuttosto contenuta, considerando il prezzo iniziale della Qashqai ibrida, e comprende anche alcuni servizi assicurativi.

Svantaggi

E’ comunque necessario un usato, in permuta o da rottamare, e bisogna calcolare qualche spesa in più tra accessori, oneri finanziari e altri costi di legge.

In sintesi