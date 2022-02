Le auto diesel e quelle a metano sono le prime vittime di un mercato europeo 2021 che sta cambiando le preferenze degli automobilisti in fatto di alimentazioni. A darci conferma di questa tendenza sono i dati delle immatricolazioni Europa (EU+EFTA+UK) fornite da Acea che descrivono un calo del 33,1% per le diesel e del 21,7% per le auto a metano.

Ancora più netto è il calo di vendite di queste due categorie di auto se si guarda al solo quarto trimestre del 2021. Da ottobre a dicembre 2021 le auto a gasolio hanno segnato un pesante -51,9% e quelle alimentate a gas naturale sono al -45,5%. A pesare su questo declino, oltre all'aumento del prezzo del metano alla pompa, c'è il tracollo delle vendite in Italia (mercato più importante in Europa) che nell'ultimo trimestre dello scorso anno segnano un -40,6%.

Nel 2021 le ibride superano le diesel

Se ci sono delle alimentazioni perdenti, allora il mercato europeo dell'auto europeo deve per forza contare anche delle vincitrici. Questo sono chiaramente le auto ibride (mild hybrid e full hybrid) che con un poderoso +58,5% sul 2020 superano di slancio le auto diesel arrivando al 20,5% del mercato totale contro il 17,7% di quelle a gasolio. Se poi contiamo tutte le auto elettrificate (ibride, plug-in ed elettriche), vediamo che questa fetta di mercato pari al 39,7% si appresta a superare anche quella delle auto a benzina, che totalizzano un 40,4% del totale vendite.

Immatricolazioni auto Europa 2021

Alimentazione Immatricolazioni Quota percentuale del mercato Variazione percentuale sul 2020 Benzina 4.756.897 40,4% -17,4% Ibride 2.409.495 20,5% +58,5% diesel 2.078.022 17,7% -33,1% Elettriche 1.218.360 10,3% +63,4% Ibride plug-in 1.045.022 8,9% +68,5% Metano 43.526 0,3% -21,7% Altri carburanti alternativi 226.707 1,9% +47,6%

Bene anche le vendite di auto a GPL, ricomprese nelle immatricolazioni della categoria "altri carburanti alternativi" assieme all'etanolo E85, che un +47,6% nell'intero anno raggiungono una fetta di mercato dell'1,9%

Nello sprint di fine anno le elettrificate vendono più delle auto a benzina

Un quadro ancora più chiaro delle tendenze di mercato sulle alimentazioni auto ci arriva dall'analisi dell'ultimo trimestre 2021, il periodo ottobre-dicembre che si mostra una serie di sorpassi storici. Il balzo in avanti delle elettriche pure (+27,6%) consente alle auto a zero emissioni di scavalcare le diesel, mentre la somma delle immatricolazioni di tutte le auto elettrificate (ibride+plug-in+elettriche) supera quella delle auto a benzina: quasi il 46,7% di quota per elettrificate contro un 36,0% per quelle a benzina.

Di questo passo è vicina anche la storica tappa delle auto elettrificate come maggioranza assoluta del mercato auto nuove.

Immatricolazioni auto Europa ottobre-dicembre 2021

Alimentazione Immatricolazioni Quota percentuale del mercato Variazione percentuale sul 2020 Benzina 941.535 36,0% -32,2% Ibride 533.358 20,4% -0,9% Elettriche 417.347 16,0% +27,6% diesel 384.518 14,7% -51,9% Ibride plug-in 267.308 10,3% -0,5% Metano 7.228 0,3% -45,5% Altre 59.962 2,3% +5,7%

Le classifiche per alimentazione, Paese per Paese

Per finire vogliamo andare a scoprire quali sono i Paesi più importanti nelle vendite delle singole alimentazioni auto, un'analisi che ci mostra subito come l'Italia primeggia sia sul fronte del metano che del GPL, ma non mancano altre sorprese. L'Italia è anche terza nella classifica delle vendite continentali di auto ibride (full e mild), dietro a Germania e Regno Unito, occupando il terzo gradino del podio.

Il nostro Paese compare nelle prime posizioni anche per le vendite di auto elettriche, ibride plug-in e di tutte le altre alimentazioni, con la prestazione peggiore registrata proprio sulle auto a batteria.

Auto a Benzina

Germania - 972.588 Regno Unito - 762.103 Francia - 667.503 Italia - 437.044 Spagna - 387.931

Auto Ibride

Regno Unito - 444.024 Germania - 429.139 Italia - 422.190 Francia - 289.837 Spagna - 219.423

Auto diesel

Germania - 524.446 Francia - 349.479 Italia - 323.010 Spagna - 171.164 Regno Unito - 135.773

Auto elettriche

Germania - 356.425 Regno Unito - 190.727 Francia - 162.167 Norvegia - 113.751 Italia - 67.283

Auto ibride plug-in

Germania - 325.449 Francia - 141.001 Regno Unito - 114.554 Svezia - 77.842 Italia - 70472

Auto a metano

Italia - 31.418 Germania - 3.916 Svezia - 1.518 Grecia - 1.333 Spagna - 1.145

Auto con altri carburanti alternativi (GPL, E85, ecc.)