Di carne al fuoco in Polestar ce n’è davvero tanta. Il marchio di Volvo dedicato alle elettriche ha in programma di lanciare tre nuovi modelli nei prossimi anni, ma non ha dimenticato le due rappresentanti della sua gamma attuale, ovvero la 1 e la 2. Proprio quest’ultima è stata trasformata nell’Arctic Circle Concept, un incredibile prototipo da rally.

Preparata per il Circolo Polare Artico

L’Arctic Circle Concept è una one-off studiata per affrontare con disinvoltura ghiaccio, neve e condizioni estreme. Per questo gli ingegneri hanno sollevato la carrozzeria di 30 mm rispetto al modello di partenza utilizzando nuovi ammortizzatori Öhlins e installando pneumatici chiodati dotati ognuno di 490 puntine metalliche.

Montati su cerchi da 19” firmati OZ Racing, le gomme offrono il grip ideale nel difficile contesto scandinavo. Polestar ha aggiunto anche l’impianto frenante Brembo e un sistema di Launch Control attivabile direttamente dai paddles.

Per completare il kit ci sono anche le luci LED supplementari montati sulla calandra, protezioni per il sottoscocca e sedili sportivi Recaro.

Potente e versatile

Nulla è cambiato per quanto riguarda la potenza. L’Arctic Circle è equipaggiata con lo stesso powertrain della Polestar 2 costituito da due motori elettrici (uno per ogni asse) capaci di sviluppare complessivamente 469 CV e 680 Nm di coppia, un risultato ottenuto grazie all’ultimo aggiornamento over-the-air rilasciato per il modello.

Naturalmente questa Polestar rimarrà un esemplare unico e non verrà, quindi, prodotta in serie. In ogni caso, si tratta della seconda declinazione sportiva della Polestar 2.

Al Goodwood Festival of Speed del 2021, la Casa svedese aveva presentato la Experimental capace di sfiorare i 480 CV e dotata di un kit carrozzeria ribassato di 10 mm con passaruota più grandi e cerchi in lega da 21”. Senza contare che le sospensioni anteriori e posteriori erano state irrigidite rispettivamente dell’80% e del 40% rispetto al modello di serie.

Chissà se prima o poi Polestar metterà in vendita varianti così particolari per i suoi futuri modelli.