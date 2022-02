C’è ancora un teaser per l’Alfa Romeo Tonale, uno dei modelli italiani più attesi del 2022. Il SUV compatto debutterà ufficialmente il prossimo 8 febbraio, ma per aumentare l’attesa il Biscione ne ha svelato un altro particolare. In un nuovo video pubblicato su Facebook, abbiamo un primo assaggio dell’allestimento Veloce che, come per Giulia e Stelvio, comporrà anche la gamma della Tonale.

Si scopre sempre di più

Dopo un rapido sguardo allo stemma di Alfa Romeo integrato nella barra LED posteriore, l’attenzione si sposta sul badge “Veloce” che identifica una delle versioni del SUV compatto. In precedenza, il marchio aveva svelato anche la forma della calandra, alcuni dettagli dei sedili e del volante e le luci posteriori.

Oltre ai vari teaser, le foto spia degli scorsi mesi e il prototipo svelato al Salone di Ginevra nel 2019 ci hanno dato un’idea generale di come sarà la nuova Alfa Romeo a ruote alte che avrà un’importanza strategica per il marchio.

Come detto, per vedere la Tonale nella sua interezza ci sarà da aspettare fino all’8 febbraio. Ma nel frattempo siamo sicuri che usciranno nuovi teaser rivelatori.

Le possibili motorizzazioni

Se sull’estetica dell’Alfa Romeo Tonale sappiamo quasi tutto, è molto più difficile immaginare quello che si nasconde sotto pelle. Secondo alcune informazioni sfuggite nei mesi precedenti, il SUV compatto Alfa verrà equipaggiata con un 1.3 turbo 4 cilindri da 130 CV a benzina e con una variante mild hybrid capace di toccare i 160 CV. Il top di gamma del listino dovrebbe essere un’ibrida plug-in con potenza totale di 240 CV.

Tuttavia, in passato il lancio della Tonale è stato rinviato proprio per lavorare a dovere sui powertrain e renderli così ancora più competitivi nei confronti della concorrenza. Non sappiamo se il lavoro degli ingegneri si sia concentrato sulla potenza pura o sull’autonomia in elettrico.

In ogni caso, il SUV potrebbe esprimere valori leggermente superiori rispetto alle motorizzazioni ibride 4xe di Jeep Renegade e Compass da 240 CV e con percorrenze di circa 50 km in elettrico.