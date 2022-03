C'è una nuova auto elettrica nel listino Fiat: ecco la Fiat E-Ulysse, il monovolume 8 posti basato sulla piattaforma EMP2 di origine PSA presentato a fine 2021. Un modello che allarga così la gamma elettrica della Casa aggiungendosi alla Fiat 500e, come annunciato a più riprese da Stellantis, sempre più impegnata in un percorso di elettrificazione per l'intera gamma.

Ancora non si conoscono prezzi e arrivo nelle concessionarie dell'Ulysse elettrica, lunga meno di 5,3 metri e alta meno di 1,9, disponibile anche con motorizzazioni diesel, probabilmente il 1.5 BlueHDi da 140 e 180 CV.

Unica batteria

A muovere la Fiat Ulysse elettrica ci pensa un motore da 100 kW (136 CV) e 260 Nm di coppia accoppiato all'asse anteriore e alimentato da un pacco batterie da 75 kWh, per un'autonomia - calcolata secondo il ciclo WLTP - di 330 km. La velocità massima è di 130 km/h, mentre grazie alla ricarica veloce fino a 100 kW in 45 minuti si ottiene l'80% della capacità degli accumulatori, mentre per la ricarica domestica e si può utilizzare il cavo trifase MODE 3 da 11 kW e le Wallbox firmate Mopar.

Spazio luminoso

A livello di equipaggiamento la Fiat Ulysse elettrica è disponibile in varie configurazioni: 5, 7 o 8 posti, con la possibilità di variare lo spazio a seconda della versione scelta grazie ai sedili montati su binari. Per tutte le versioni è disponibile il tetto panoramico (di serie sulla versione Lounge) composto da 2 pannelli da 40 cm per 1 metro ciascuno. Il multispazio elettrico porta inoltre al debutto A un nuovo dispositivo per la sanificazione dell’aria che utilizza la luce ultravioletta UV-C interna.

Per quanto riguarda il sistema di infotainment al top è previsto un monitor touch da 7" con compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto e servizi di connettività.

Il vero punto di forza è però lo spazio, non solo per i passeggeri ma anche per i bagagli: 1.500 litri di capacità di carico minima, che diventano più di 4.900 quando rimangono unicamente i sedili della prima fila, con la possibilità di caricare oggetti lunghi fino a 3,5 metri. Capacità di carico che si avvicinano al sul fratello Scudo Electric marcato pero Fiat Professional.

La sicurezza

A livello di assistenti alla guida la monovolume elettrica offre vari sistemi come Lane Departure Warning, Side Blind-Spot Alert, frenata automatica d'emergenza e telecamera posteriore a 180°. Disponibile inoltre il Grip Control, sistema che permette di "settare" il controllo di stabilità a seconda dei vari terreni che si stanno attraversando: asfalto, neve, sabbia o fango.