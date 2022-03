Mahindra aggiorna i listini del proprio modello KUV100 NXT, ma ne approfitta anche per lanciare nuove campagne promozionali per il mese di marzo.

Sostanzialmente, ci sono tre tipologie di offerte, a cominciare dal vantaggio di 800 euro per chi desidera acquistare l’auto in contanti, mentre con il finanziamento SimplyBuy Mahindra, al medesimo sconto si aggiungono tre anni di polizza furto e incendio.

Il nostro interesse però si sposta sulla Formula Vantaggi Mahindra, per la quale lo sconto sale a ben 2.000 euro, anche se non sono previsti servizi in aggiunta. In quest’ultimo caso, il listino della Mahindra KUV100 NXT K6 + scende da 13.995 a 11.995 euro.

Con un anticipo di 2.457 euro, le rate mensili sono poi 84 da 149 euro (TAN 6,95%, TAEG 9,11%), con prima rata a 30 giorni. Con questo pagamento rateale si paga l’intero importo, quindi non è prevista la maxi rata, e neppure un limite chilometrico.

Vantaggi

Per il modello Mahindra più venduto in Italia, i vantaggi sono interessanti: la KUV100 NXT si acquista infatti con un anticipo inferiore ai 2.500 euro, facilmente compensabile con una permuta, e con rate da 149 euro al mese, senza maxi rata.

Difficile trovare offerte similI per un SUV compatto come la KUV100, che ad un prezzo di poco superiore è disponibile anche in versione bi-fuel.

Svantaggi

Il finanziamento di 7 anni è piuttosto lungo, peraltro con un TAEG superiore al 9%: attenzione agli oneri finanziari, come i 350 euro di apertura pratica, o i 5 euro al mese di incasso rata. A differenza dell'offerta SimplyBuy, qui non sono compresi servizi nella rata.

