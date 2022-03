La pandemia e i lockdown in tutto il mondo hanno accelerato l’evoluzione delle concessionarie. Il primo contatto per l’acquisto dell'auto avviene sempre di più online, con tanti marchi che stanno sperimentando nuovi modi per coinvolgere il cliente direttamente da casa sua.

Ne è un esempio BMW che negli USA ha lanciato il servizio di realtà aumentata che dà la possibilità di esplorare i veicoli e di interagire con essi come se fossero presenti fisicamente e vicino al cliente.

Come funziona

Per questo progetto, BMW ha collaborato con Google Cloud ottenendo un’esperienza quasi fotorealistica e, per certi versi, futuristica. In pratica, il servizio (ancora non disponibile in Europa) rappresenta una sorta di “configuratore 3.0” dato che il cliente può vedere in tempo reale e “dal vivo” tutte le personalizzazioni scelte per tinte, cerchi in lega e interni.

Per avviare l’esperienza è necessario accedere al sito di BMW USA tramite l’app di Google e avviare il configuratore di due modelli specifici. Da notare come solo i dispositivi Android e iOS più recenti permettono di visualizzare correttamente le auto nello spazio circostante.

La vendita è ancora fisica. Ma ancora per quanto?

Al momento, BMW consente di vedere in realtà aumentata solo due modelli. Parliamo dei portabandiera della divisione elettrica della Casa, ovvero la i4 e la iX.

Come detto, l’iniziativa del brand ha puro scopo di intrattenere il cliente e offrire un servizio di personalizzazione dell’auto più coinvolgente. Per la richiesta di un preventivo si deve sempre compilare un form specifico, mentre per l’acquisto vero e proprio dell’auto resta necessaria la presenza fisica in concessionaria.

Tuttavia, siamo certi che anche queste “barriere” fisiche verranno abbattute nei prossimi anni, con le procedure che si sposteranno sempre di più sul web. E non riguarderà solo i modelli premium. Di recente, infatti, Abarth ha messo in vendita 165 esemplari di F595 solo per l’acquisto online.