La guerra in Ucraina sta avendo conseguenze sempre più rilevanti anche nel settore auto, già in difficoltà. Negli ultimi anni la crisi dei chip ha rallentato la produzione e se prima della guerra si prevedeva che la carenza di semiconduttori avrebbe avuto effetti fino alla metà del 2023, adesso che l'Ucraina è stata invasa dalla Russia la situazione è ancora più complicata. In Europa gli stabilimenti BMW e Volkswagen sono fermi perché mancano i cablaggi.

Allo stesso tempo sempre più case auto stanno interrompendo la produzione anche in Russia. Da un lato perché anche qui mancano le forniture necessarie per l'assemblaggio in fabbrica, dall'altro perché c'è la difficoltà nel sistema dei pagamenti che obbliga molti brand a sospendere la vendita di vetture in Russia (ricordiamo che la Russia è stata espulsa dalla rete della Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT; Visa e Mastercard sono bloccate, così come i pagamenti con i sistemi digitali Apple Pay e PayPal).

La situazione è in continua evoluzione, di seguito trovate gli ultimi aggiornamenti sui vari gruppi.

Audi, Volkswagen e Cupra

A causa della guerra in Ucraina gli stabilimenti tedeschi di Zwickau (dove si assemblano 1.200 auto elettriche al giorno) e di Dresda sono stati messi in pausa. E' infatti dal paese sotto attacco che arrivano i cablaggi elettrici per realizzare le Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5; nonché la Audi Q4 e-tron e la Cupra Born. Intanto il Gruppo Volkswagen ha donato un milione di dollari all'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Lo stabilimento di Zwickau, nella regione tedesca della Sassonia

BMW Group

A causa dei problemi nella fornitura di materiali, il gruppo BMW ha già stabilito che dalla prossima settimana si fermeranno:

gli stabilimenti BMW di Monaco e Dingolfing, entrambi in Germania;

lo stabilimento MINI di Oxford, in Inghilterra;

la fabbrica di motori BMW di Steyr, in Austria.

Gli stabilimenti BMW negli Stati Uniti, in Cina e in Messico, invece, non sono interessati dalla sospensione perché hanno fornitori diversi, ha detto un portavoce della BMW al quotidiano Sueddeutsche. Intanto, BMW ha anche interrotto l'esportazione di auto in Russia e interrotto la produzione nel paese.

Honda

Le auto a marchio Honda vendute in Russia sono prodotte negli Stati Uniti. Tuttavia, a causa della difficoltà nel sistema dei pagamenti la casa giapponese ha fermato l'esportazione delle proprie vetture nel paese.

Mazda

Con una nota ufficiale Mazda ha comunicato che le forniture di parti di ricambio ad una società locale di Vladivostok termineranno quanto prima.

Mercedes

Mercedes non bloccherà la produzione ma sta riducendo i turni nelle sue fabbriche in modo da rallentarla (sempre a causa dei problemi con i fornitori). "L'elevata flessibilità degli impianti sarà utilizzata anche per evitare il più possibile i tempi di inattività", si legge in una nota. Intanto il CEO Ola Kaellenius ha annunciato lo stanziamento di 1 milione di euro a favore della Croce Rossa per aiutare la popolazione ucraina.

Porsche

Porsche è stata costretta a sospendere la produzione di Macan e Panamera nello stabilimento di Lipsia, in Germania, a causa di problemi alla catena di approvvigionamento derivanti dalla guerra in Ucraina.

"Nei prossimi giorni e settimane, valuteremo continuamente la situazione - si legge in una nota -. Il grado di impatto sulle nostre attività commerciali è determinato continuamente da una task force interna all'azienda costituita da esperti in vari settori".

Renault

Per Renault il quadro è molto delicato visto che la Russia rappresenta il suo secondo mercato (parliamo di 5 miliardi di euro all'anno, circa il 12% delle sue entrate). Intanto la Renault Avtovaz ha riavviato le linee di assemblaggio nel suo stabilimento di Togliatti (in Russia) dopo una breve chiusura a causa della carenza di semiconduttori.

Stellantis

Stellantis aveva in programma un'espansione nello stabilimento di Kaluga (in Russia) per la produzione di mezzi commerciali, ma starebbe valutando un'alternativa. Intanto ha costituito una task force che sta monitorando la situazione e ha attivato un team di supporto per i 71 dipendenti in Ucraina. Un milione di euro sono stati devoluti in aiuti umanitari a sostegno dei rifugiati e dei civili sfollati, affidandosi a una ONG locale.

Toyota

La casa giapponese ha deciso di sospendere la produzione di auto nello stabilimento di San Pietroburgo (attivo dal 2007), dove lavorano 2.000 persone e annualmente vengono assemblati circa 100.000 veicoli, tra cui la RAV4 e la Camry.

"Al pari delle altre aziende mondiali, osserviamo quanto avviene in Ucraina con molta preoccupazione per l'incolumità delle persone coinvolte nel conflitto, e ci auguriamo che la pace possa tornare quanto prima", si legge in un comunicato Toyota.

Volvo

Volvo è stata tra le prime case auto a sospendere la vendita di vetture in Russia a causa dei "potenziali rischi associati allo scambio di beni con la Russia, recentemente colpita dalle sanzioni imposte da Unione Europea e Stati Uniti". Ricordiamo che durante tutto il 2021 la casa svedese ha venduto in Russia circa 9.000 unità.

Altre case

Negli scorsi giorni, anche Jaguar Land Rover, General Motors e Daimler Truck hanno sospeso le consegne in Russia. L'americana Ford ha congelato a tempo indeterminato la collaborazione con la russa Sollers e ha donato 100.000 dollari al Global Giving Ukraine Relief Fund. Hyundai ha bloccato la produzione nel suo stabilimento a San Pietrourgo.

Prospettive incerte

Cosa succederà nei prossimi giorni non è dato saperlo, ma è chiaro che la carenza di materie prime potrebbe portare ad un aumento dei prezzi al consumatore (e la crisi dei chip lo ha dimostrato già molto bene). La Russia, lo ricordiamo, è un importante fornitore di nichel, materiale essenziale, ad esempio, per la produzione di batterie per le auto elettriche.

"I nostri ultimi dati non riflettono ancora l'escalation più recente in Ucraina", dice Oliver Falck, Direttore della divisione industria e tecnologie dell'IFO.

"È difficile fornire una prospettiva affidabile a causa della situazione altamente dinamica. Ma una cosa è chiara: ci sarà un'ulteriore interruzione della produzione di veicoli in Germania", ha affermato l'associazione dei costruttori di auto in Germania VDA. "A lungo termine - ha aggiunto - , l'industria automobilistica si trova ad affrontare carenze e prezzi più elevati delle materie prime".