Le offerte Fiat per il mese di marzo seguono sostanzialmente le proposte dei mesi precedenti, con alcune caratteristiche uniche: rottamando una vettura usata si ottiene uno sconto iniziale piuttosto elevato, e si pagano solo le rate mensili senza anticipo e senza maxi rata. Vediamo l’offerta per una Fiat Panda, dotata del motore mild hybrid 1.0 da 70 CV.

Il listino iniziale di 14.750 euro scende a 11.950 euro se non si desidera il finanziamento, ma con l’offerta Contributo Prezzo si parte da 9.950 euro.

Non è previsto anticipo, a parte le spese di apertura pratica: la rata di 162,50 euro al mese (TAN 6,85%, TAEG 9,94%) comprende anche i costi di incasso, e in 84 mesi consente di coprire l’intero costo della Panda.

Non c’è quindi un limite chilometrico, in assenza di maxi rata; c’è invece la necessità di dare in permuta una vettura da rottamare, immatricolata fino al 29 febbraio 2012 e di proprietà da almeno un anno.

Vantaggi

La Panda è una best seller nel nostro mercato, e queste offerte sono particolarmente appetibili perché consentono di acquistare subito l’auto calcolandone il costo mensile: non c’è anticipo, e al termine del pagamento delle rate, la macchina è di proprietà. Soltanto Fiat, in questo momento, propone ufficialmente un’offerta simile.

Svantaggi

Rimangono i due consueti svantaggi per questo tipo di offerta: il finanziamento lungo, in questo caso di 7 anni, che porta il TAEG ad avvicinarsi al 10%, e la necessità di un usato decennale da rottamare, oltretutto posseduto da almeno un anno.

In sintesi