Quando si pensa a Colin McRae, il primo marchio che viene in mente è Subaru. Eppure, i successi del pilota scozzese scomparso nel 2007 non si sono limitati a quelli ottenuti con la Casa giapponese.

Nel 2001, infatti, McRae andò molto vicino alla conquista del suo secondo titolo mondiale al volante di una speciale Ford Focus e quello stesso esemplare è finito recentemente all’asta da Silverstone Auctions facendo segnare un prezzo record.

La storia

La Ford Focus dell’asta ha esordito nel Rally dell’Acropoli vincendo subito e classificandosi seconda nel successivo Rally di Nuova Zelanda accompagnando così la lotta al titolo di McRae nei confronti dell’inglese Richard Burns e della Subaru Impreza WRC.

Purtroppo, i sogni di gloria di Ford e di McRae s’infransero nell’ultimo Rally della stagione disputato in Gran Bretagna. In quell’occasione, il pilota perse il controllo della Focus distruggendola in un incidente spettacolare, dal quale McRae ne uscì senza gravi conseguenze.

Pronta per tornare a correre

L’auto fu completamente ricostruita dall’azienda M-Sport Ford e utilizzata nuovamente per alcune tappe del WRC 2002 prima di essere venduta ad alcuni team inglesi del British BTRDA, il circuito di rally interno della Gran Bretagna.

Successivamente, la Ford Focus è stata ripristinata nelle sue condizioni originali, tra cui la mitica livrea del 2001. La sua presenza ha suscitato grande interesse tra gli acquirenti, tanto che il prezzo di vendita è salito fino a 423.300 sterline (circa 510.000 euro), la cifra più alta mai registrata durante un’asta da Silverstone Auctions.

Insieme alla Ford, nel corso dell’asta sono state vendute anche la tuta indossata da Colin McRae nella stagione 2001 per 16.650 sterline (20.000 euro) e altre auto da corsa. Tra queste, un’Audi Sport Quattro S1 utilizzata da Hannu Mikkola nel 1985 (350.000 euro) e una Rover Metro 6R4 del 1988 (237.000 euro).